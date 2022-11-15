Время неумолимо летит вперед. Новый год подбирается совсем уже близко, а, стало быть, мы снова возвращаемся к теме праздничных блюд. Традиционно в конце декабря уже вовсю россияне делают закупки продуктов и заготовки для стола. Издавна на торжество было принято ставить все самое лучшее, вкусное и необычное, поэтому у нас сплошные деликатесы — то крабы, то кальмар.

Предлагаю в этот раз приготовить такой необычный на вид продукт, как язык. Из него получится отличный мясной салат, который не стыдно предложить гостям в декабрьский вечер.

Максим Гринкевич

Готовить язык очень просто хотя бы потому, что испортить его вкус практически невозможно. Многие любят его в отвареном виде и приправленном солью. Их можно понять. Но мы приготовим его с овощами и грибами.

Что понадобится для рецепта мясного салата:

Свиной или говяжий язык — 1 штука;

Шампиньоны — 300 г;

Солненые огурцы — 3 штуки;

Яйца — 2 штуки;

Лук — 1 штука;

Майонез;

Соль;

Черный перец;

Зелень.

Для приготовления мясного салата можно использовать любой язык, какой вам больше нравится — свиной или говяжий. В принципе, можно и бараний, но они встречаются в продаже ощутимо реже. Соловьиные язычки, считавшиеся деликатесом среди знати еще в пору античности, предлагать не стану, не то время. Лично я выбрал свиной, уже избавленный от ненужных частей. Итак, приступаем!

Шаг 1: очищаем и отвариваем язык Первым делом язык нужно промыть и избавиться от ненужных частей, аккуратно отрезав. Затем очищенный язык кладем в кипящую воду и варим на среднем огне. Продолжительность варки будет зависеть от размеров и кондиций языка, но лучше подержать его на плите подольше, чтобы он размягчился. Этот процесс занимает от 2 до 3 часов. Шаг 2: снимаем шкурку с языка Готовый язык, пока он горячий, нужно поместить в ледяную воду, чтобы потом легко снять с него грубую шкурку. В противном случае язык не будет жеваться.

Шаг 3: обжариваем лук и грибы Следующий компонент, нуждающийся в термической обработке, это грибы. Нарезаем помытые шампиньоны тонкими ломтиками, и добавляем к ним мелко нарезанный лук. На разогретую сковороду наливаем подсолнечное масло и кладем лук. Нам нужно обжарить его до того момента, когда он начнет терять цвет. Затем отправляем туда все грибы. Помешиваем, обжариваем грибы с луком до готовности.

Шаг 4: варим и нарезаем яйца Время собирать салат. Но прежде сварим вкрутую два куриных яйца. Ждем 5 минут с момента закипания воды. Отваренные яйца очищаем и нарубаем в глубокую миску (или кастрюлю).

Шаг 5: нарезаем язык и овощи Теперь пришла очередь нарезать тонкой соломкой говяжий язык. Затем нарезаем соленые огурцы аналогичной формы. Если шкурка у огурцов грубовата, можно ее снять. И, наконец, отправляем в миску уже остывшие грибы с луком. Больше ничего и не требуется.

Шаг 6: заправляем соусом и специями Заправляем салат по вкусу майонезом, стараясь не утопить в нем все ингредиенты. При необходимости добавляем соль и черный перец. Перемешиваем. Затем отправляем салат на полчаса в холодильник. Во-первых, ингредиентам нужно обменяться вкусами, а во-вторых, в холодном виде он ощутимо вкуснее. Как известно, теплых салатов с майонезом не бывает.

Подаем мясной салат к столу Угощаем гостей. К праздничному мясному салату можно подать горячий фруктовый чай.

Что мы получаем в итоге? Соленую хрусткость огурца, упругий мясной вкус языка, нежность яйца и приятное послевкусие обжаренных грибов. Все это в привычном майонезном облачении. Не самая высокая, но безумно вкусная кухня.

Поверьте, если такой салат будет стоять на вашем праздничном столе, он ни за что не окажется обделенным вниманием. А сам язык стоит намного дешевле, чем крабы, кальмары или икра. Задумайтесь, пока есть время. И всего вам вкусного!