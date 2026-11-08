Чем заменить селедку в «шубе»: 8 вкусных альтернатив для салата на Новый год

Свекла, картофель, яйца и майонез под Новый год резко набирают популярность, ведь селедка под шубой — один из главных символов застолья. Но у традиционного рецепта салата есть один недостаток: далеко не всем нравится специфический вкус соленой сельди.

А ведь заменить лишь один этот слой очень просто! Какие-то ингредиенты практически не изменят классический новогодний салат, а другие варианты позволят получить совершенно новое блюдо.

Какая замена лучше всего сочетается с овощами, чем удивить гостей и как сделать праздничный салат еще вкуснее?

Скумбрия — новый рецепт салата «Селедка под шубой»

Чем заменить слой в классическом рецепте салата селедка под шубой — рецепты на Новый год. Фото: www.globallookpress.com/Sergey Elagin

Самая близкая альтернатива сельди — скумбрия. Особенно хорошо для праздничного салата подходит рыба холодного копчения. Она обладает достаточно выразительным вкусом, чтобы не потеряться среди свеклы, картофеля и моркови.

В отличие от традиционной сельди, копченая скумбрия добавляет блюду характерные дымные нотки. При этом сохраняется привычный контраст соленой рыбы и сладковатых овощей.

Для приготовления подойдет стандартный набор овощей: свекла, морковь и картофель. Рыбу необходимо очистить от кожи и костей, затем нарезать небольшими кусочками. Слои можно расположить в привычном порядке, распределяя между ними майонез.

Особенно удачным получится вариант с тонкими овощными слоями. Они позволят сохранить выразительный вкус копченой рыбы и не превратят салат в обычную свекольную закуску.

Красная рыба — новый рецепт салата «Селедка под шубой»

Чем заменить слой в классическом рецепте салата селедка под шубой — рецепты на Новый год. Фото: www.globallookpress.com/Belkin Alexey

Слабосоленая семга, форель или лосось способны превратить привычный салат в более изысканную закуску. Внешне такая «шуба» почти не отличается от классической, но после первого кусочка разница становится очевидной.

У красной рыбы более нежная текстура и другой вкусовой оттенок. Она хорошо сочетается с отварным картофелем, яйцами и свеклой, поэтому полностью менять овощную основу необязательно.

Для приготовления рыбу следует нарезать небольшими кубиками, распределить по нижнему слою салата и дополнить остальными ингредиентами. Однако с количеством майонеза лучше не перебарщивать: большое количество соуса способно заглушить деликатный вкус рыбного филе.

Красную рыбу также можно использовать для украшения. Небольшие ломтики, свернутые в форме розочек, сделают подачу более торжественной.

Шпроты — новый рецепт салата «Селедка под шубой»

Чем заменить слой в классическом рецепте салата селедка под шубой — рецепты на Новый год. Фото: www.globallookpress.com/Victor Lisitsyn

Обычная банка шпрот может полностью изменить знакомое блюдо. Рецепт можно также расширить, добавив твердый сыр, маринованные огурцы и чеснок. Вкус получится более пикантным, а консистенция перестанет быть чересчур нежной.

У шпрот мягкая консистенция и характерный аромат. Они придают овощным слоям более выраженный вкус, поэтому салат получается насыщенным.

Шпроты необходимо вынуть из банки, дать стечь лишнему маслу и размять вилкой. После этого рыбную массу распределить по блюду, добавить измельченный лук и остальные овощи.

Готовую «шубу» рекомендуется выдержать в холодильнике не менее двух часов, чтобы слои успели пропитаться.

Горбуша — новый рецепт салата «Селедка под шубой»

Чем заменить слой в классическом рецепте салата селедка под шубой — рецепты на Новый год. Фото: www.globallookpress.com/Razmik Zackaryan

Горбуша способна стать еще одной альтернативой привычной сельди. Особенно интересна рыба горячего копчения: у нее характерный аромат и мягкая мякоть, которую легко разделить на небольшие кусочки.

Горбушу нужно очистить от кожи и костей, соединить с измельченными яйцами и майонезом.

Такой принцип подойдет и для переосмысления традиционной «шубы». Вместо слоя сельди можно использовать подготовленную горбушу, сохранив привычную овощную основу.

Если рыба кажется суховатой, майонез поможет сделать ее текстуру более нежной. Однако слишком большое количество соуса способно превратить отдельные слои в однородную массу.

Копченая горбуша особенно хорошо подойдет для праздничного салата, который готовится заранее, ведь рыбу необходимо тщательно очистить от костей.

По сравнению с классической селедкой такая замена придаст салату иной вкусовой оттенок, сохранив его привычный внешний вид.

Копченая курица — новый рецепт салата «Селедка под шубой»

Чем заменить слой в классическом рецепте салата селедка под шубой — рецепты на Новый год. Фото: www.globallookpress.com/Victor Lisitsyn

Рыба на новогоднем столе нравится далеко не всем. В таком случае сельдь можно заменить копченой курицей. Салат останется многослойным, сохранит яркий свекольный верх, но приобретет совершенно другой характер.

Курица создает выраженную мясную основу, а сладость свеклы смягчает солоноватый привкус копченостей.

Существует также рецепт «шубы» с курицей под названием «Генерал». В этом блюде используется не только копченая курица вместо сельди, но и сыр вместо картофеля. Свекла, майонез и слоеная конструкция сохраняются, благодаря чему внешне закуска напоминает привычную «шубу».

Копченое мясо необходимо нарезать небольшими кусочками, а сыр и овощи натереть. Затем распределить ингредиенты слоями, добавляя между ними майонез.

Такой вариант особенно удобен для праздничного меню, в котором требуется отдельный салат без рыбы. Однако по составу это уже не традиционная селедка под шубой, а самостоятельное блюдо, приготовленное по похожему принципу.

Маринованные грибы — новый рецепт салата «Селедка под шубой»

Чем заменить слой в классическом рецепте салата селедка под шубой — рецепты на Новый год. Фото: www.globallookpress.com/Petrov Sergey

Привычная «шуба» может обойтись и без рыбы, и без мяса. Вместо сельди подойдут маринованные или соленые грибы, а также домашние белые, особенно если требуется выразительный вкус без продуктов животного происхождения.

Грибы обладают плотной текстурой, поэтому их кусочки не теряются среди измельченных овощей. Маринад добавляет кислинку, которая помогает уравновесить сладость свеклы и моркови.

Грибы необходимо вынуть из рассола и дать стечь лишней жидкости. Крупные шапки нарезать небольшими кусочками, затем выложить вместо рыбного слоя. Сверху распределить лук, картофель, морковь и свеклу.

Салат получится менее похожим на классический по вкусу, зато сохранит знакомое сочетание овощей и многослойную подачу.

Морская капуста — новый рецепт салата «Селедка под шубой»

Чем заменить слой в классическом рецепте салата селедка под шубой — рецепты на Новый год. Фото: www.globallookpress.com/Kurt Desplenter

Селедку можно заменить продуктом, который тоже обладает характерным морским вкусом, — морской капустой. Также подойдут листы нори или водоросли вакаме.

Это один из наиболее неожиданных вариантов привычного новогоднего салата. Рыбы в составе не будет, но водоросли добавят блюду выраженные морские оттенки.

Для приготовления картофель, морковь и свеклу готовят обычным способом. Морскую капусту нужно отделить от лишней жидкости и измельчить, если полоски слишком длинные, а затем распределить между овощными слоями.

При использовании нори листы можно нарезать небольшими фрагментами. Вакаме перед приготовлением необходимо предварительно замочить в воде.

Такая «шуба» подойдет для праздничного меню без рыбы. При этом следует учитывать, что водоросли не воспроизводят вкус сельди полностью: у них собственный аромат и консистенция. Для полностью растительного блюда яйца можно заменить тофу, а майонез приготовить без животных компонентов.

Тофу — новый рецепт салата «Селедка под шубой»

Чем заменить слой в классическом рецепте салата селедка под шубой — рецепты на Новый год. Фото: www.globallookpress.com/Ulrich Fuchs

Саму селедку, а не яйца, в традиционном новогоднем салате можно заменить тофу — соевым продуктом с нежной текстурой и нейтральным вкусом. Получится классическая веганская альтернатива селедки под шубой.

В отличие от сельди, тофу практически не обладает собственным выраженным вкусом, зато хорошо сочетается с другими ингредиентами. Благодаря этому привычные свекла, картофель и морковь остаются главными вкусовыми акцентами салата.

Для приготовления подойдет обычный или копченый тофу. Его необходимо освободить от лишней влаги, натереть на крупной терке или нарезать небольшими кубиками. Чтобы придать блюду характерные морские нотки, тофу можно сочетать с водорослями нори или вакаме. Водоросли измельчить и распределить смесь между овощными слоями.

Для растительной версии также потребуется заменить обычный майонез постным, а яйца исключить.

Как улучшить салат «Селедка под шубой»

Чем заменить слой в классическом рецепте салата селедка под шубой — рецепты на Новый год. Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Если хочется сделать классический салат более роскошным и приятно удивить гостей, кроме замены сельди можно сделать еще вот что: