Перед Новым годом самое время искать необычные рецепты салатов или вспоминать любимые виды угощения и более современные их вариации. По самой бронебойной классике, такой, как «Шуба» и «Оливье» мы уже прошлись, настало время затронуть вещи менее фундаментальные, но тоже любимые народом. К этой категории, бесспорно, относится салат «Мимоза». Он хоть и никогда не занимает центральное место на столе, но неизменно присутствует и дополняет собой картину.

Салат «Мимоза»

Салат этот, хотя я продолжаю настаивать на том, что это вовсе не салат, а холодная закуска, по сравнению со своими старшими братьями, достаточно молод. Где-то в 70-х годах прошлого века технология «Шубы», где ингредиенты укладываются слоями и промазываются майонезом, настолько сильно захватила умы домашних кулинаров, что появилась целая масса вариаций на тему.

«Ананас», «Подсолнух», «Белая ночь», «Тюльпан», «Арбузная долька» — чего только не придумали сметливые хозяюшки, выстраивая настоящие слоеные закусочные торты из подручных материалов. Апогеем этого творчества и стал так называемый салат «Мимоза».



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Ингредиенты:

Вареные яйца — 2-3 шт.;

Морковь — 1 шт.;

Репчатый лук — 1 шт.;

Рыбные консервы (горбуша, сайра или скумбрия) — 1 банка;

Майонез.

На дно тарелки выкладываются слой за слоем размятую консервированную рыбу (со свежей зимой так хорошо тогда не было), затем лук, натертые яичные белки, нашинкованную отварную морковь, иногда еще появлялся слой отварного картофеля.

Украшается салат «Мимоза» натертыми на терке желтками, и готовое блюдо по цвету напоминало маленькие желтые цветы мимозы, разбросанные на белом майонезном снегу. Этот салат всегда считался более легким, чем «Селедка под шубой», но все равно представлял из себя довольно внушительную конструкцию.

Пошаговый рецепт салата «Хризантема»

В поисках способа модернизировать «Мимозу», я наткнулся на довольно интересную ее вариацию под названием «Хризантема». По составу «Хризантема» очень похожа на свою более известную сестру, но все-таки имеет более воздушную консистенцию и легкий вкус.

А название появилось от луковицы, разделанной в форме цветка хризантемы, которой и украшали салат. Я вот на эту художественную резьбу по луку не замахнусь, а сам салат покажу. Мне кажется, «Хризантема» может стать хорошей и более современной альтернативой поднадоевшей «Мимозе». На этом урок цветочной теории я закончу и перейду к практике.

Ингредиенты:

Вареные яйца — 2-3 шт.;

Зеленое яблоко — 1 шт.;

Плавленный сырок — 1 шт.;

Сливочное масло — 10 г.;

Зеленый лук — 1 пучок;

Рыбные консервы (горбуша, сайра или скумбрия) — 1 банка;

Майонез.

Шаг 1: варим яйца Большим плюсом данного салата на Новый год является быстрота его приготовления. Никаких отварных овощей нет, единственное, что нужно сварить — это три куриных яйца. Варить вкрутую, так как в последствии нам понадобится вычленить из недр яиц желток в виде шарика. Вот с этого и начнем. Отваренные яйца остудим под струей холодной воды, очистим и разделим на желток и белок.

Шаг 2: натираем белок на терке Уже можно начать собирать «Хризантему», выбрав подходящую по размеру тарелку. На дно натрем на мелкой терке яичный белок. Натираем равномерно и ни в коем случае не приминаем — так мы потеряем всю воздушность салата. Белковые хлопья должны располагаться свободно. На них выдавим немного майонеза, какой больше по душе, и даже не будем ничего размазывать. Пусть он так и остается каплями.

Шаг 3: натираем на терке яблоко без кожуры Вторым слоем пойдет яблоко. Желательно выбрать зеленое кисловатое. Красное чаще бывает слаще и быстрее темнеет. Но у меня вот было желтое. Яблоко помоем, очистим от кожуры и тоже натрем на мелкой терке, распределяя получившуюся кашицу равномерно по площади будущего салата. Снова выдавим немного майонеза на яблочный слой.

Шаг 4: добавляем плавленный сыр и масло Третий слой интересный. Для него нам понадобится плавленый сырок. Его тоже натрем на мелкой терке. Сюда же натрем немного замороженного сливочного масла, это придаст блюду определенную вкусовую гладкость, вот увидите! Сильно много масла не нужно, но такой штрих тут очень кстати. А вот майонезом этот слой покрывать не требуется, это лишнее.

Шаг 5: добавляем консервированную рыбу И вот, наконец, четвертый слой — рыбный. Здесь традиционно используется какая-нибудь рыбная консерва. Можно взять скумбрию или сайру, но я решил шикануть по-советски и купил консервированную горбушу. Разминаем горбушу в отдельной тарелке и аккуратно равномерно наносим рыбный слой на салат. И погодите хвататься за майонез. К рыбе по рецепту нужен лук. Но репчатый лук слишком резок для «Хризантемы», поэтому мы мелко порубим несколько перьев зеленого лука и художественно разбросаем их по рыбе. А вот теперь уже можно и накапать майонеза.

Шаг 6: украшаем «Хризантему» тертым желтком Финальный слой — художественный. Натираем на мелкой терке яичные желтки и равномерно покрываем ими салат, чтобы было красиво. На этом салат готов, нужно дать ему немного постоять и пропитаться, и можно подавать к столу. Получилась такая вроде и «Мимоза», но внутри «Хризантема».