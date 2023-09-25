Зачем турецкий лидер встречался с коллегой из Азербайджана и для чего Зеленский приветствовал эсэсовца?

Сегодня, 25 сентября, на мировой арене очередные перестановки: кто и зачем делает ставки на Украину, а кто из «друзей» от нее открестился? Какова экономическая обстановка и какие «сюрпризы» делают партнерам коллеги из-за рубежа? Самые важные события дня — в подборке на 5-tv.ru.

Украина в истерике, кофе «запретили»: самые важные события дня 1/6 © РИА Новости / Пресс-служба президента Азербайджана 2/6 © РИА Новости / Алексей Никольский 3/6 www.globallookpress.com / Master Sgt. Matthew Plew 4/6 www.globallookpress.com / Soeren Stache 5/6 © РИА Новости / Рамиль Ситдиков 6/6 www.globallookpress.com / Nathan Denette Днем 25 сентября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Нахичевань по приглашению лидера Азербайджана Ильхама Алиева. Политики планировали участие в церемонии закладки камня газопровода Ыгдыр — Нахичевань и открытии военно-производственного комплекса в Нахичевани на границе с Арменией. Глава Минобороны России Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину о подвиге российских бойцов под Урожайным. Награды за успехи на поле боя был удостоен заместитель командира взвода Иван Калашников. Его представили к званию Героя России. СМИ узнали о доставке на Украину первых танков Abrams в рамках помощи от США. The NYT пишет, что машины поступили ВСУ раньше срока и могут быть использованы при контрнаступлении. Ожидается, что киевский режим получит еще партию в течение ближайших месяцев. Польша при этом от Украины отвернулась. Эфиопия запретила вывоз кофе в любом виде и количестве. Кто-то уже успел забить тревогу, однако не все так страшно. В посольстве РФ в Аддис-Абебе сообщили, что мера временная и связана с новым порядком перевоза товаров через таможню. На 90-м году оборвалась жизнь бывшего министра экономики России Евгения Ясина. Предварительно, врачи диагностировали у него отек головного мозга и проблемы с сердцем. Официальная церемония прощания с Ясиным состоится 28 сентября. Начнется она в 13:00. В Кремле отреагировали на скандал с президентом Украины Владимиром Зеленским, который чествовал экс-бойца дивизии «Галичина» войск СС Ярослава Хунка в парламенте Канады. Дмитрий Песков назвал это демонстрацией неряшливого отношения к памяти и увидел в этом начало проявления фашизма «и тут и там».

Ранее 5-tv.ru рассказал, почему западные ракеты оказались слабы против российских РЭБ и чем грозит Армении дружба Турции и Азербайджана.