«Будет удар, как сто лет назад»: чем грозит Армении дружба Турции и Азербайджана

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Екатерина Долганова
Екатерина Долганова Эксклюзив 904 0

Политолог Гаспарян: встреча Эрдогана и Алиева станет для Армении как 1915 год

Фото, видео: © РИА Новости / Алексей Куденко; Алеев Егор / ТАСС; 5-tv.ru

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Куда заведет страну политика Николы Пашиняна?

Реджеп Эрдоган прибыл в понедельник, 25 сентября, в Азербайджан, чтобы провести деловую встречу с президентом страны Ильхамом Алиевым. По мнению политолога Армена Гаспаряна, этот визит может стать плохим знаком для армянского лидера Никола Пашиняна. Об этом он рассказал в эксклюзивной беседе с 5-tv.ru.

По мнению эксперта, весьма близкое сотрудничество Турции и Азербайджана для Армении может означать самые неприятные последствия. Более того, политолог в качестве примерна приводит события 1915 года, которые стали настоящей трагедией для Армении. Речь о геноциде армянского народа в Османской империи. Для Армении это было и остается предметом национальной боли.

При этом, несмотря на то, что многие страны, в том числе и Россия, признали события тех лет геноцидом, Турция делать это отказывается. И даже сейчас у Армении нет никаких дипломатических отношений с этой страной. Впрочем, как и с Азербайджаном: война в регионе продолжалась более 30 лет, а последние события говорят о том, что до нормализации отношений еще очень далеко.

По мнению Гаспаряна, если речь пойдет о Зангезурском коридоре, который нужен Азербайджану, то визит Эрдогана с этой точки зрения играет определенными гранями.

«Понятно, что армянское политическое руководство во главе с господином Пашиняном сдают абсолютно все свои стратегические национальные интересы. С этой точки зрения, ситуация будет для жителей это страны той же болезненной, таким же тяжелейшим национальным ударом, как и события 1915 года», — убежден политолог.

Зангезурский коридор — продвигаемый Азербайджаном проект транспортного коридора длиной около 40 километров, который должен проходить через территорию Сюникской области Армении.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в МИД РФ раскритиковали послание Пашиняна о независимости.

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