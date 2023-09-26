Обстановка на мировой арене продолжает накаляться. Россия на фоне кризиса только улучшает положение. А что еще произошло сегодня?

Сегодня, 26 сентября, обстановка за границей накалилась до предела: сандал между странами-членами НАТО выходит на новый уровень, а Россия по-прежнему мешает иностранным элитам своей незапятнанной репутацией. Изменения затронули и технологическую сферу. Самые важные события дня — в подборке на 5-tv.ru.

WhatsApp* — всё, Путин повышает зарплаты: самые важные события дня 1/7 www.globallookpress.com / Muhammad Ata 2/7 www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov 3/7 www.globallookpress.com / Grant Falvey 4/7 www.globallookpress.com / IMAGO/Warning sign with inscript 5/7 www.globallookpress.com / IMAGO/IMAGO/Mahmoud Ajjour 6/7 www.globallookpress.com / nuclear weapon, explosion 7/7 www.globallookpress.com / Soeren Stache Владельцы смартфонов могут лишиться приложения WhatsApp*. Об этом предупредили сами разработчики, назвав конкретную дату — 24 октября. Среди устройств, которые потеряют поддержку WhatsApp*, — Samsung Galaxy Note 2, Samsung Galaxy S2, HTC One и другие. Владельцев «яблочной» техники это не затронет. Президент России Владимир Путин подписал указ о повышении зарплат некоторым госслужащим с 1 октября. Выплаты будут проиндексированы на 5,5%. Они коснутся зампредседателя Совбеза, российских дипломатов, чиновников федеральной территории «Сириус», некоторых министров и ряда других категорий граждан. В США заявили об уничтожении бумаг после подрывов «Северных потоков». Об этом сообщил американский журналист Сеймур Херш. По его заверениям, преступники не заносили важную информацию о диверсии или ее подготовке в компьютер. Все было напечатано с применением пишущей машинки, а после — ликвидировано. Первый случай передачи вируса оспы обезьян среди людей выявили во Вьетнаме. Зараженная 22-летняя девушка в настоящее время находится на карантине в больнице. Установлено, что вирусом оспы обезьян она заразилась от своего сожителя. Первые два случая заражения в Республике зафиксировали в 2022 году. Продавца магазина избили из-за отсутствия новых iPhone. Все произошло в торговом центре Индии из-за 17-часовой очереди. Люди потратили массу времени, а купить «яблоки» не смогли: не было в наличии. К слову, эксперты говорят, что их рабочие характеристики вызывают большие вопросы. Уровень ядерной угрозы в мире достиг показателей времен холодной войны. Такое мнение выразил генсекретарь ООН Антониу Гутерреш. Он призвал мир придерживаться режима разоружения и нераспространения ядерного оружия. Правда, забыл добавить, что нагнетает ситуацию именно Запад. Президент Молдавии Майя Санду призвала своих граждан выбрать европейские ценности, а не отношения с РФ: и получила за это. В Кремле предостерегли население Молдавии, ведь именно ему придется платить за ошибки политиков. Песков заметил, что Россия — это важнейшая часть европейских ценностей.

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