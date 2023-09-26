«Прослушивать пространство»: как Россия может справиться с новыми подводными дронами ВСУ

В чем особенность нового вооружения и какие есть способы борьбы с ним?

Новый украинский подводный дрон «Маричка» не страшен российским войскам, так как с ним можно бороться с помощью правильной стратегии. Об этом 5-tv.ru заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

Американцы разработали для Вооруженных сил Украины (ВСУ) мощный дрон, который может пройти под водой до десяти километров. При рекламе «Марички» американцы показали, как аппарат подходит к некоему мосту и взрывает его.

Так, отметил эксперт, было показано главное предназначение этого устройства. Но российская армия сможет бороться и с таким оружием.

«Нужно организовать дежурство кораблей, которые способны по шумам определить наличие сторонних подводных объектов. Еще раз должно быть усилено заграждение. Оно имеется, но нужно проверить. Организовать дежурство небольших кораблей или катеров, которые должны регулярно прослушивать водное пространство, а далее идет применение мин или бомб, которые способны вывести дрон из строя», — говорит Кнутов.

По его мнению, эта тактика уже доказала свою эффективность. Нужно лишь правильно организовать процесс, подытожил специалист.

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