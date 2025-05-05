Пневмония и бронхит в салоне: как почистить кондиционер от «зимних» вирусов

Весной по дорогам разносятся облака токсичной дорожной пыли. Особенно они опасны для детей, которых родители в начале мая вывозят на природу.

Как же защитить себя и маленьких пассажиров от вредного воздействия химикатов и токсинов при поездках в весенних пробках?

Как очистить воздух в салоне авто

Весенняя пыль содержит мышьяк, никель, хром, кобальт, бензопирен и прочие токсичные элементы в концентрациях, превышающих допустимые до 67 раз, об этом свидетельствует исследование Северо-Западного государственного медицинского университета имени Мечникова.

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На обочинах дорог в Москве, Санкт-Петербурге, Уфе, Челябинске, Перми и других крупных городов скапливаются тонны химикатов, перемешанных с сажей, свинцом, кристализовавшимися топливными присадками, продуктами износа резины и прочим. Эта взвесь разгоняется весенними ветрами, клубится на высоте около метра от земли, как раз там, где расположены воздухозаборники машины. В пробках эта масса засасывается в салон, а далее вдыхается в легкие. Долгое пребывание в такой агрессивной среде может приводить к сбоям иммунной системы.

Самым распространенным заболеванием, вызываемой дорожной пылью, является аллергическая астма. При легочных спазмах бронхи сужаются, и человек задыхается. Часто приступы вызываются такими раздражителями, как пыль, химикаты, пыльца, выхлопные газы, дым с высоким содержанием серы и гари и так далее.

После всплеска заболеваний в 1979 году производители стали внедрять в автомобили салонные фильтры. Сейчас существуют три вида фильтров: бумажные, угольные и антибактериальные.

Чем отличаются автомобильные фильтры

Бумажные фильтры сделаны из слоев спрессованной бумаги. Они отлично удерживают частички химических реагентов, сложные по составу фракции истертых шин размерами до 3 микрон. Однако против мелкодисперсных веществ из выхлопных газов они бессильны. Такие фильтры не могут бороться и с вредными газами, клубящимися над дорогами в час пик. Для максимальной эффективности очистки их нужно менять дважды в год: весной и осенью.

Угольные фильтры впервые появились в 1991 году на Mercedes-Benz S-класса W140. Они содержат порошок активированного угля и задерживают не только пыль, но и пыльцу до 0,3 микрон. Главное их достоинство — способность удерживать токсичные газы, в том числе оксиды азота, углеводороды, диоксид серы, испарившуюся сажу, бензапирен, метан, пары изопропилового спирта и прочее.

Благодаря активированному углю, такому же, как в противогазах, фильтр задерживает неприятные запахи и абсорбирует вредные вещества. На данный момент это лучший защитник салона от вредных веществ. Однако он не может бороться с бактериями и микроорганизмами, которые поселились в системе вентиляции автомобиля.

Антибактериальные фильтры созданы сравнительно недавно на волне борьбы с респираторными инфекциями. Это такие же угольные фильтры, но они имеют дополнительную дезинфицирующую пропитку, которая уничтожает микроорганизмы. Правда, для ее размещения пришлось сократить слой угольного порошка, а следовательно фильтр хуже борется с вредными газами, что заметно в плотном потоке транспорта.

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Антибактериальны фильтры удерживают споры грибков: аспергил черный (Aspergillus niger), поражающий бронхолегочную систему, плесневые грибы (Paecilomyces variotii), хетомий шаровидный (Chaetomium globosum), темно-пигментированную плесень (Cladosporium cladosporoides), провоцирующую аллергические реакции.

Дезинфицирующая пропитка борется с синегнойной палочкой (Pseudomonas aeruginosa), коринебактериями (Corynebacterium) и с прочими микроорганизмам, вызывающими воспаления. Но такие фильтры не всемогущи. Антибактериальный слой быстро высыхает и уже через несколько недель резко теряет эффективность. Поэтому менять антибактериальные фильтры лучше четыре раза в год.

В общем, при поездках по весенним дорогам нельзя открывать окна, чтобы пыль не летела в салон, минуя фильтрующие элементы. Для охлаждения салона лучше использовать кондиционер, если он есть. Однако иногда и этот охладитель тоже таит в себе опасность.

Какими болезнями угрожает грязный кондиционер

Внутри кондиционера образуется теплая и влажная среда, идеальная для размножения вредоносных бактерий, самой известной из которых является легионелла (лат. — Legionella), провоцирующая пневмонию.

Бактерии и вирусы, скапливающиеся в фильтре, могут также вызывать бронхит, ринит, астму и другие респираторные заболевания.

За долгие зимние месяцы при работе печки в недрах климатической установки и на испарителях размножаются бактерии. С первым включением кондиционера они выдуваются в лицо пассажиров. Поэтому весной кондиционеры рекомендуется дезинфицировать.

Как избавиться от колоний микроорганизмов внутри климатической установки

Существуют специальные очистители климатических установок в виде аэрозольных баллончиков. Их стоимость колеблется в районе 1,5-2 тысячи рублей. Они содержат дезинфицирующие препараты, такие, как биоцид, хлоргексидин и другие. Для проникновения внутрь климатической установки используется длинная трубка.

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Около бардачка, как правило, есть технологический доступ к системе вентиляции. Туда можно вставить трубочку для «адресной» доставки очищающей жидкости непосредственно к очагу загрязнения — испарителю кондиционера.

Просунуть трубку можно и через воздушный канал салонного фильтра. На худой конец, трубку проталкивают через воздуховод. Затем все содержимое баллончика распыляется внутрь установки.

Другой вид очистителей — так называемые «бомбочки». Они действуют через циркулирующий внутри салона воздух. «Бобочка» ставится на коврик переднего пассажира, а климатическая установка включается в режим циркуляции. При срабатывании распылителя все содержимое выстреливается в воздух и прокачивается вместе с воздушными массами через воздуховоды салона. Салонный фильтр нужно снять, людей попросить выйти из машины, закрыв окна и двери. Обработка должна вестись 20-30 минут. Далее потребуется проветрить салон и оставить машину без движения на несколько часов.

Если тратиться на баллончики нет желания, то дезинфицирующее средство можно изготовить самому на основе лизола. Этот препарат применяется для дезинфекции лечебных учреждений, операционных и детских садов. Нередко его используют для обеззараживания хирургических инструментов. Чистый лизол надо разбавить водой в пропорции 1:100 (для сравнения — для обработки хирургического инструмента берут пропорцию 1:20, а для борьбы с холерой — 1:2).

Получившийся раствор нужно залить в бутылку с распрыскивателем и длинной трубкой. Для качественной обработки потребуется примерно 1 литр раствора. Перед работой нужно надеть защитные перчатки и респиратор с очками, а сиденья машины накрыть пленкой.

Средство разбрызгивается внутрь воздуховодов и на испаритель кондиционера, а обдув включается на циркуляцию. Из салона лучше выйти и подождать порядка 20 минут, пока пары лизола не прокачаются через систему. Для верности можно провести повторную обработку, переведя обдув на поглощение внешнего воздуха. Тогда распылять средство можно снаружи машины, непосредственно в воздухозаборники под лобовым стеклом.

После такой дезинфекции можно смело пользоваться кондиционером, не боясь затаившихся в его недрах болезнетворных микроорганизмов.