От скромной невесты до «платья мести»: как менялся стиль принцессы Дианы

Леди Ди могла отметить 1 июля свой 65-летний юбилей, если бы не та роковая ночь в Париже.

Для принцессы Дианы одежда была не просто тканью и силуэтом — она стала мощнейшим способом заявить о себе миру. За годы на виду у всего мира Диана превратилась из застенчивой девушки в икону стиля, и каждый этап этого пути был зафиксирован ее образами во время выходов в свет.

Этап первый — скромная невеста и романтика (до 1986)

www.globallookpress.com/Ron Bull

До помолвки Диана Спенсер придерживалась стиля «Sloane Ranger»: клетчатые юбки, вязаные жилеты, конные сапоги и скромные платья в горошек. Когда она вышла на международную арену как невеста принца Уэльского, у нее было очень мало собственной одежды — она часто одалживала наряды у подруг.

«Молодой леди Ди мир моды был не знаком. По воспоминаниям, ее личный гардероб состоял из единственного платья, блузки и пары модных туфель. А остальное она брала напрокат у подруг. Изменения личного гардероба начинаются после ее помолвки в 1981 году. К Диане пригласили модельеров, и у нее стал появляться повседневный гардероб.

Здесь еще сложно говорить о личном стиле, скорее, о первых выходах, которые соответствовали статусам. Принцесса отдавала предпочтение романтическому стилю, струящимся тканям и кружевам. Но главный вклад Дианы в моду в этот период было то, что она поддерживала британских дизайнеров. А так как ее авторитет принцессы тогда уже был значим, модельеры получали внимание широкой аудитории», — рассказала эксклюзивно 5-tv.ru стилист Екатерина Веселова.

Ключевой наряд этого периода — свадебное платье от David и Elizabeth Emanuel (1981). Это был сказочный образ с 25-футовым шлейфом, который закрепил за ней образ «принцессы из сказки».

После свадьбы стиль Дианы эволюционировал в сторону «новой романтики» — оборки, рюши, яркие цвета и пышные силуэты. Она начала работать с проверенными дизайнерами, такими как Catherine Walker, Anya Hindmarch и Murray Arbeid, создавая эксклюзивные наряды.

Самый яркий образ — бархатное платье от Victor Edelstein (1985), в котором Диана танцевала с Джоном Траволтой в Белом доме. Платье стало символом ее растущей уверенности и позже было продано на аукционе Christie's за 325 тысяч долларов — больше, чем любой другой ее наряд.

Этап второй — королевский шик (1986–1990)

legion media

К середине 1980-х Диана вошла в фазу, которую назвали «Dynasty Di»: мощные плечи, яркие украшения, блеск и сложные силуэты. Она примеряла образ современной монархини, но уже тогда ее выборы начинали выходить за рамки протокола.

«Диана выбирала костюмы-двойки с юбками и брюками, а также платья-жакеты в классических оттенках. Для вечерних выходов принцесса стала отдавать предпочтение платьям с асимметричными вырезами, а вместо нежных и романтических тонов — глубокие оттенки и блестящие ткани. Образ стал поистине соответствовать первой леди», — отметила стилист.

Ключевой наряд: зеленое платье с пайетками от Catherine Walker (1986) — образ, который сочетал в себе королевскую роскошь и личную смелость. Дипломатический код ее нарядов тоже становился все более изощренным: в Японии в 1986 году она выбрала красное платье в горошек, отсылающее к символу восходящего солнца.

Этап третий: свобода и минимализм (1992–1994)

legion-media/Anwar Hussein

После официального развода с принцем Чарльзом в 1992 году стиль Дианы кардинально изменился. Ее стиль по-настоящему расцвел, когда она освободилась от королевских ограничений. Она отказалась от оборок и бантов в пользу минимализма, смелых мини-длин и четких линий.

Черное платье-комбинация от Dior на Met Gala — та Диана, которая носила такие наряды, уже не была той «Shy Di», что пряталась за мешковатыми свитерами.

Но самый яркий пример использования моды в качестве оружия — «платье мести» (Revenge Dress). Вечером 29 июня 1994 года, когда принц Чарльз в телеинтервью публично признался в измене с Камиллой Паркер Боулз, Диана появилась на благотворительном ужине Vanity Fair в галерее Serpentine в Лондоне в черном платье, которое вошло в историю.

Платье от греческого дизайнера Кристины Стамболиан — черное, шелковое, с открытыми плечами, асимметричным подолом и шифоновым шлейфом.

У Дианы это платье лежало уже три года, но она боялась надеть его, считая «слишком смелым». Изначально она планировала надеть платье Valentino, но в последний момент выбрала Stambolian. Стилист Дианы Анна Харви вспоминала: «Она хотела выглядеть на миллион долларов… И она выглядела».

Разобрать наряд можно по нескольким символам, которые особенно ярко подчеркивают идею мести.

Черный цвет — королевская семья традиционно носила черное только в траур. Диана как бы оплакивала смерть своего брака.

Мини-длина — выше колена, что было неслыханной смелостью для принцессы.

Открытые плечи — нарушение строгого королевского протокола.

Этап четвертый — последние годы (1995–1997)

Giovanni Diffidenti/ТАСС

В последние годы жизни Диана сочетала деловую строгость со смелой независимостью — укороченные длины, джинсы, элегантные костюмы.

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Белая рубашка и бежевые брюки в ангольском минном поле (1997) — образ, который говорил не о моде, а о гуманитарной миссии. Это был финальный акт в ее превращении из «принцессы-сказки» в женщину, которая использовала все — включая свой стиль — чтобы менять мир к лучшему.