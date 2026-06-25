Не только Человек-паук: лучшие фильмы с Тоби Магуайром для киновечера

Тоби Магуайру, одному из самых узнаваемых актеров своего поколения, исполняется 27 июня 2026 года 51 год. Для миллионов зрителей по всему миру он навсегда останется первым Питером Паркером, Человеком-пауком, который в начале нулевых подарил нам незабываемую кинотрилогию. Однако сводить талант Тоби лишь к образу супергероя было бы большой несправедливостью.

Путь к славе

Кадр из фильма «Ледяной ветер», режиссер Энг Ли, 1997 г.

До того, как Магуайр стал супергероем, его карьера развивалась стремительно. Еще в подростковом возрасте он начал сниматься в рекламе и на телевидении, появляясь в таких сериалах, как «Розанна» и «Джейк и толстяк». Полноценный дебют на большом экране состоялся в 1993 году в фильме «Жизнь этого парня», но настоящий прорыв случился чуть позже.

В 1997 году Тоби сыграл одну из своих первых заметных ролей в драме Энга Ли «Ледяной ветер». В этом фильме, рассказывающем о кризисе двух семей в 1970-х, Магуайр предстал в образе старшего сына Худов — шестнадцатилетнего подростка Пола, чьи заботы сосредоточены на школьной красавице, в то время как его родители погружены в собственные измены и лицемерие. Э

та роль стала важным шагом в его карьере, продемонстрировав его способность играть сложных, рефлексирующих персонажей.

«Плезантвиль» (1998)

Кадр из фильма «Плезантвиль», режиссер Гэри Росс, 1998 г.

Одной из самых ярких и необычных ролей Тоби стала главная роль в комедийной драме Гэри Росса «Плезантвиль». В этом фильме он играет Дэвида — замкнутого подростка из 90-х, который вместе со своей сестрой волшебным образом попадает внутрь черно-белого телесериала 1950-х годов, олицетворяющего собой мир наивности и консервативных ценностей.

Его герой, тихий и вежливый, не готов к настоящей жизни, но именно ему суждено изменить идеальный мир Плезантвиля, добавив в него цвета, чувств и права выбора.

Эта картина стала для Магуайра возможностью показать метафору взросления и внутреннего пробуждения. В фильме, который был номинирован на «Оскар», он показал удивительную тонкость и талант, работая без масок и спецэффектов.

«Правила виноделов» (1999)

Кадр из фильма «Правила виноделов», режиссер Лассе Халльстрём, 1999 г.

Следующим громким успехом стала роль в исторической драме «Правила виноделов». Фильм, получивший две премии «Оскар», рассказывает историю Гомера Уэллса — сироты, который вырос в приюте и был обучен врачебному делу, но мечтает увидеть большой мир и найти свое место в нем.

Здесь Магуайр играет совсем иначе: его герой устойчив, сдержан и внутренне сложен. Актер мастерски уводит зрителя от ярких эмоций к глубоким, медленным раздумьям, делая это практически без слов.

Эта роль укрепила его репутацию серьезного драматического актера, способного нести на себе тяжесть сложного, многослойного повествования.

В одном из интервью Магуайр признался, что его восприятие фильмов-номинантов на «Оскар» кардинально изменилось после работы над этой картиной.

«Шесть лет назад, посмотрев фильм, номинированный на „Оскар“, я думал: „Вау, что же нужно, чтобы сняться в таком кино?“ Это казалось чем-то сверхъестественным и волшебным. Но „Правила виноделов“ были просто хорошим сценарием, вокруг которого собралась отличная команда, и мы выложились на полную. А потом фильм получил номинацию. Это уже не кажется чем-то запредельным. Это просто работа. Просто кино», — сказал он.

«Вундеркинды» (2000)

Кадр из фильма «Вундеркинды», режиссер Кёртис Хэнсон, 2000 г.

В 2000 году Тоби Магуайр сыграл в комедийной драме Кертиса Хэнсона «Вундеркинды» (Wonder Boys). В этом фильме с блестящим актерским составом (Майкл Дуглас, Роберт Дауни-младший) он предстал в образе гениального, но замкнутого студента.

Это одна из тех ролей, где Магуайр играет почти антагониста — и оттого она становится еще более интересной. Когда ему на интервью задали вопрос о том, что им движет при выборе сценария, он ответил, что это, в первую очередь, хорошие люди и хорошие истории.

«И хорошие персонажи — я рассказывал кому-то о „четырех Э“. Я хочу развлекать, просвещать, возвышать и озарять. Это неплохие цели», — говорил Тоби.

«Фаворит» (2003)

Кадр из фильма «Фаворит», режиссер Гэри Росс, 2003 г.

Уже будучи супергероем, Магуайр не забывал о серьезном драматическом кино. В 2003 году он сыграл главную роль в спортивной биографической драме «Фаворит» (Seabiscuit). Тоби перевоплотился в жокея Реда Полларда, который вместе с легендарной лошадью по кличке Фаворит становится символом надежды для всей Америки времен Великой депрессии.

Во время подготовки к этой роли Тоби был поражен тем, насколько тяжел труд жокеев. Во время подготовки к ней актер сбросил вес, чтобы больше походить на жокея, и даже тренировался с Крисом МакКэрроном — бывшим жокеем, вошедшим в Зал славы.

«Я не осознавал, насколько жокеи — настоящие атлеты. Они просто воины, эти парни. Это невероятно. Когда я впервые встал в стремена и немного проскакал на скаковой лошади… Я не мог поверить, что уже через пару минут мои ноги превратились в лапшу. Я едва мог стоять», — рассказывал он.

Фильм был номинирован на «Оскар» как лучший фильм, а работа Магуайра получила высокую оценку критиков. Он смог передать драму человека, преодолевающего личные трагедии и боль, чтобы обрести триумф.

«Братья» (2009)

Кадр из фильма «Братья», режиссер Джим Шеридан, 2009 г.

Возможно, самой мощной и недооцененной ролью в карьере Тоби Магуайра стал фильм «Братья» (Brothers). Эта военная драма, вышедшая в 2009 году, должна была принести ему «Оскар», но, увы, этого не случилось.

Здесь актер играет капитана Сэма Кэхилла — солдата, который попадает в плен в Афганистане, а после возвращения домой оказывается совершенно другим человеком.

Эта роль далась Магуайру особенно тяжело, что подтверждают его собственные слова.

«Мне потребовалось два месяца, чтобы снова начать смеяться», — признался он в интервью.

Травма, паранойя, потеря связи с реальностью — все это передано с такой пугающей правдой, что временами на фильм тяжело смотреть. За эту работу Магуайр был номинирован на премию «Золотой глобус» за лучшую мужскую роль в драме. Это был настоящий прорыв, показавший, что за образом «паучка с добрым лицом» скрывается актер с колоссальной драматической мощью.

«Великий Гэтсби» (2013)

Кадр из фильма «Великий Гэтсби», режиссер Баз Лурман, 2013 г.

В 2013 году Магуайр вновь встретился на съемочной площадке со своим давним другом Леонардо Ди Каприо в экранизации романа Ф. Скотта Фицджеральда «Великий Гэтсби». В этом визуально роскошном фильме База Лурмана Тоби сыграл Ника Каррауэйя — рассказчика, который становится очевидцем трагической истории Джея Гэтсби.

Его роль — это роль наблюдателя, чей взгляд формирует наше восприятие всей этой истории, полной блеска, любви и разочарования.

В интервью 2013 года, сравнивая свой подход к работе с подходом Ди Каприо, Магуайр признался:

«Конечно, по сравнению с Лео я сильно проигрываю. Он, когда роль получает, превращается в настоящего детектива — выясняет все что можно и нельзя про своего героя».

Это высказывание прекрасно иллюстрирует его скромность и уважение к коллегам, хотя сам он всегда подходил к своим ролям с не меньшей серьезностью.

«Жертвуя пешкой» (2014)

Кадр из фильма «Жертвую пешкой», режиссер Эдвард Цвик, 2014 г.

Последней на сегодняшний день значимой «живой» ролью Тоби Магуайра стал образ легендарного, но эксцентричного шахматиста Бобби Фишера в биографическом фильме «Жертвуя пешкой». Это была сложнейшая задача: сыграть гения, балансирующего на грани безумия, одержимого победой и страдающего от паранойи.

В одном из интервью Магуайр признался, что его смущали публичные высказывания реального Бобби Фишера. Однако, углубившись в изучение его жизни, он изменил свое мнение.

«Я провел исследование и немного колебался, когда узнал некоторые вещи, которые Бобби Фишер говорил публично и которые казались мне ужасными. Но чем больше я изучал его и его историю, тем более увлекательным он мне казался. Я понял, что можно рассказать эту историю интересно и, что важнее, честно», — говорил Тоби.

Магуайр с полной самоотдачей взялся за эту роль, и его психоз и одержимость на экране не выглядят карикатурой. Он не пытается оправдать своего героя, но и не превращает его в монстра.

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