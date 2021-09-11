Фотоподборка: Теракт 11 сентября в заголовках американской прессы
Крупнейший за всю историю теракт произошел 20 лет назад — 11 сентября 2001 года.
Фото, видео: Пятый канал
В 2001 году произошла самая масштабная террористическая атака в истории человечества. 11 сентября в «башни-близнецы» Всемирного торгового центра в Нью-Йорке врезались два самолета, захваченные террористами «Аль-Каиды»*. Позже небоскребы рухнули, погребя под обломками около трех тысяч человек.
Во вторник, 7 сентября, в США были опознаны еще две жертвы терактов, произошедших 11 сентября. Таким образом, число идентифицированных погибших достигло 1647. Личности еще 1106 погибших не установлены.
В тот же день, 11 сентября, после атаки на Нью-Йорк, еще один пассажирский лайнер врезался в здание Пентагона, унеся жизни 189 человек. И еще один угнанный самолет разбился в Пенсильвании, не долетев до Вашингтона. На его борту было 44 человека.
* — запрещенная на территории РФ террористическая организация
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