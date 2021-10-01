Осень для празднования Дня пожилых людей, кажется, выбрана не просто так — считается, что именно период с сентября по ноябрь считается золотым временем года, как и старость — золотое время жизни.

Фото: pxhere.com

Мир официально отмечает Международный день пожилых людей с 1991 года, после того, как ООН в декабре 1990-го провозгласила 1 октября Днем престарелых. В тот день представители уже существующего в рамках организации Целевого фонда по проблемам старения отметили снижение количества взносов от государств и организаций, а также призвали не сбрасывать пожилых людей со счета, уверяя, что пенсионеры еще способны внести вклад в процесс развития общества своими опытом и мудростью. И было еще раз заявлено о стремительном старении населения Земли — по данным на 2018 год только в России насчитывается 42 миллиона пенсионеров, и с каждым годом их становится все больше.

История праздника

Поздравлять пожилых людей впервые начали еще в 70-х годах XX века в Америке. Ученые того времени осознали, насколько ценна вся та информация, которую передает старшее поколение младшему, и решили донести эту мысль всем: школьникам, студентам, политикам и бизнесменам. Так и было принято решение поздравлять пенсионеров — еще раз говорить им спасибо за все то, что они сделали для развития культуры, общества, экономики и политики.

В 1982 году в Вене прошла Первая Всемирная ассамблея, одной из тем которой была старение населения. На мероприятии выступили представители десятка стран — они рассказали, как живут пожилые люди у них, какая поддержка им оказывается и, самое главное, — как все они — граждане от 60 лет и старше — помогают своей стране. Присутствующие делали заявление, делились опытом, спорили и принимали важные решения. Одно из них — установление официальной даты празднования Дня пожилого человека.

Организация Объединенных наций эту инициативу поддержала, и с 1991 года 1 октября — международный праздник всех бабушек и дедушек.

Фото: pxhere.com

В России у этого праздника есть еще одно название — День доброты и уважение. В нашей стране 1 октября не просто поздравляют пожилых людей, в этот день подрастающему поколению еще раз напоминают, насколько важно помнить и уважать пенсионеров. Эти люди когда-то дали нам жизнь, вырастили нас, воспитали и сделали такими, какими мы есть. А сейчас некоторые из них не могут обойтись без поддержки, — они как маленькие дети, которым очень нужны наши забота и внимание. Именно поэтому символ Дня пожилых людей в России — раскрытая ладонь, знак доброты и помощи.

Символ Дня пожилых людей в России. Фото: anogarmoniya.ru

С 2002 года ООН посвящает как минимум одно заседание проблеме пожилых людей. Каждый раз готовятся темы, организуются выступления, присутствующие обсуждают сказанное коллегами, спорят и принимают решения.

В первый раз представители стран-участниц обсуждали проблемы старения. Все, кто заявился на мероприятие, выслушивали истории о тех трудностях, с которыми сталкиваются пожилые люди в Европе, США, Азии и Африке, и предлагали их решение.

в 2003-м присутствующие обсуждали вопрос популяризации проблемы старения. В частности были предложены варианты укрепления связей между Мадридским международным планом действий по проблемам старения и целями в области развития, сформулированными в Декларации тысячелетия» — это принятые странами-членами ООН обязательства в достижении целей развития тысячелетия в области мира и безопасности; развития; охраны окружающей среды; прав человека, демократии и управления; защиты уязвимых; удовлетворения потребностей Африки; укрепления ООН.

В 2004 году обсуждались проблемы пожилых людей в обществе: трудности, с которыми им приходится сталкиваться. Так предложено было сделать акцент на партнерстве поколений: старшего и младшего.

Тема 2005 года — проблемы старения в новом тысячелетии. Так, в ходе выступления участники мероприятия сделали акцент на бедности пенсионеров, трудностях, с которыми сталкиваются пожилые женщины, и тепах развития системы помощи людям от 60 лет.

в 2006-м обсуждался план повышения качества жизни пожилых людей — чтобы после выхода на пенсию, мужчинам и женщинам не приходилось резко менять привычный им образ жизни, что обязательно сказалось бы на здоровье.

в 2007 году присутствующие постарались найти решение проблем и реализовать возможности, связанные со старением.

В 2008-м говорили о правах пожилых людей. Не секрет, что в некоторых странах пенсионерам крайне сложно существовать именно из-за того, что современный мир слабо приспособлен обеспечивать потребности маломобильных мужчин и женщин.

В 2009 году говорили об обществе для людей всех возрастов. В идеале, чтобы все то, что предлагает нам мир, было доступно людям любых поколений.

В 2010-м подводили итоги работы по «Декларации тысячелетия» — что удалось воплотить в жизнь, а для чего нужно больше времени.

В 2011-м обсуждали старение как процесс глобального уровня. В рамках программы «Мадрид +10» искали пути расширения возможностей и решения проблем.

В 2012 году обсуждали долголетие: здоровый образ жизни, полезность обществу, — все то, что позволило бы пожилому человеку продолжать комфортно существовать.

Тема 2013 года — «Будущее, которого мы хотим». Пожилые люди из разных стран рассказали, какие изменения сделали бы их жизнь счастливее и комфортнее.

2014 год — «Никого не оставлять позади». Обсуждали проблемы брошенных пожилых людей — тех, от кого отвернулись и друзья, и родственники, и государство.

В 2015-м оценивали крупнейшие города мира на предмет устойчивости и открытости для пожилых людей.

Фото: pxhere.com

День пожилых людей в мире