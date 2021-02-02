Вас не пропустили на перекрестке, въехали сзади или, наоборот, именно вы устроили ДТП? Самое время отключить эмоции, заглушить двигатель, выйти из автомобиля и установить аварийный знак. После этого можно звонить в ГИБДД. Если второй водитель ведет себе агрессивно, стоит запереться у себя в салоне. Менять расположение автомобилей на проезжей части до приезда полиции запрещено. Если участник ДТП уезжает с места аварии — снимите происходящее на телефон — так, чтобы было видно регистрационный номер его авто. За оставление места ДТП предусмотрена административная ответственность — лишение прав от года до полутора лет или административный арест до 15 суток. Штрафом отделаться не удастся.

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Если нет видеорегистратора

Наличие регистратора снимет ряд вопросов. По видео можно отследить, кто нарушил ПДД. Регистраторы бывают с одной, двумя и даже четырьмя камерами. Если записывающего устройства у вас в машине не было, а предполагаемый виновник явно не захочет делиться записью ни с вами, ни с инспекторами ГИБДД, стоит озадачиться поиском очевидцев. Возможно, вам удастся пообщаться с водителями, следовавшим за вами, и попросить запись у них. Также стоит узнать телефоны пешеходов-очевидцев. Не забывайте и о городских камерах — они установлены в сотне мест, и вам может повезти. Чтобы получить запись, необходимо обратиться к оператору. В некоторых случаях им необходим полицейский запрос — возьмите его у инспектора-дознавателя, который ведет ваше дело.

Фото: tassphoto.com

Европротокол или часы ожидания?

Если вы лишь притерлись друг к другу, разбили фару или получили другие незначительные повреждения, но при этом ДТП произошло в крайне оживленном месте, а вы еще и две полосы заняли, стоит задуматься об оформлении европротокола. Что это такое? Это упрощенное оформление документов о ДТП, которое происходит без участия сотрудников полиции. Водители должны заполнить бланк извещения о дорожно-транспортном происшествии. После этого можно убрать автомобили с проезжей части. Протокол нужно зафиксировать на ближайшем посту ДПС. Далее с ним следует обратиться в страховую компанию. Так вы сэкономите кучу времени, минуя разбирательства в отделе полиции. В теории очень удобно.

Фото: tassphoto.com

Самостоятельно зафиксировать ДТП можно в следующих случаях:

Оба водителя застрахованы по ОСАГО;

В ДТП причинен вред только двум транспортным средствам;

В ДТП не погибли и не пострадали люди, не нанесен ущерб другому имуществу;

Характер повреждений и оценка ремонта не вызывают разногласий у участников аварии. Все они зафиксированы в изведении о ДТП, бланк которого заполнен обоими водителями;

Стоимость страхового возмещения (проще говоря, ремонта) не превышает ста тысяч рублей.

С заполненным извещением идите сразу в страховую. Вы — в свою, виновник или пострадавший — в свою. Подавать бумаги нужно обязательно, если платить вашей страховой, а документов от вас они не получили, компания обратится в суд и попытается взыскать с вас потраченные средства.

Если владелец автомобиля, которому был нанесен ущерб, полагает, что компенсации не хватит для восстановления авто, стоит привлечь полицию. Также, если ни один из водителей не признает себя виновником аварии, разъехаться полюбовно, заполнив европротокол, не получится. В обязательном порядке придется вызывать полицию. Вот список единых номеров основных сотовых операторов:

020 — для абонентов «Теле2», МТС, «Мегафон»;

002 — для абонентов «Билайн»;

902 — для абонентов Skylink и «Мотив».

Фото: tassphoto.com

Общение со страховой компанией

При оформлении протокола сотрудниками полиции, необходимо получить его копию, чтобы позже обратиться с ним в страховую компанию, в которой вы получали ОСАГО. От составления бумаги будет зависеть решение суда, очень внимательно все проверяйте.

Протокол заполняется с двух сторон, подписывается полицейским и лицом, которое имеет отношение к ДТП. Затем, не позднее пяти дней, нужно обратиться в свою страховую компанию. В случае просрочки ОСАГО вы можете лишиться полагающейся выплаты. Отправить извещения о ДТП участники аварии должны любым способом с подтверждением отправки, например, заказным письмом по почте. Водитель, признанный потерпевшим в ДТП, должен предоставить страховщику не только свой бланк извещения о ДТП (также это может быть единый бланк, заполненный совместно с другими участниками ДТП), но и подать заявление о страховой выплате.

Фото: tassphoto.com

Максимальная компенсация, предусмотренная ОСАГО, — 400 тысяч рублей. Однако при расчете итоговых выплат учитывается масса факторов: износ транспортного средства, характер повреждений, рыночная стоимость и так далее. Обычно сумма страхового возмещения по ОСАГО намного меньше максимальной компенсации.

Сроки выплаты страховки

У страховщика есть 20 дней для рассмотрения обращения водителя. Если отказа в компенсации ущерба не было, страхования компания должна оплатить каждый день задержки перечисления средств — 1% от общей суммы выплат. В случае, если страховщик задержался с предоставлением мотивированного отказа в выплате, также предусмотрен штраф, но уже в меньшем объеме — 0,5% за каждый день просрочки.

Помимо выплаты компенсации страховщик может также направить поврежденный автомобиль на ремонт в автосервис, с которым у него заключен договор об обслуживании транспортных средств. Но водитель вправе отказаться от ремонта и забрать компенсацию деньгами. Но в любом случае наличие ОСАГО является обязательным.

Фото: tassphoto.com

В случае с КАСКО, как и в случае с ОСАГО, страховая компания также может предложить ремонт. Однако эксперты советуют не прибегать к подобной услуге.

«Что делают страховые компании? Они могут предложить ремонт. Он, естественно, к сожалению, не будет качественным в любом случае. У них есть 3-4 сервиса, они сделают по-быстрому и экономично, потому что страховая будет душить их по деньгам. Качества не будет никакого. Есть КАСКО, которое подразумевает, что я сам обращаюсь в ремонт, который мне нужен. Такое КАСКО обойдется дороже, но нужно внимательно читать договор. Если запчасти оригинальные, то и КАСКО будет дороже», — рассказал автоэксперт Борис Юданов.

В каких случаях следует обращаться в суд?

Если вы не согласны с размерами компенсации и страховая выплачивает вам явно меньше, чем потребуется на ремонт, можно смело обратиться в суд. Для этого стоит привлечь адвоката, а также заказать независимую экспертизу — все это, в случае вашей победы, будет оплачено страховой. Закон об ОСАГО попадает под нормы защиты прав потребителя, и суд часто встает на сторону автомобилиста. Если страховая компания долго не производит выплату, то с нее можно взыскать неустойку.

Фото: tassphoto.com

На рынке работают компании, которые предлагают вам в случае ДТП получить моментальную выплату, а после уже сами работают со страховой компанией. Автоэксперты, даже в угоду мнимой сиюминутной выгоды, советуют не связываться с подобными организациями.

Видео: Пятый канал

«Там выплата будет минимальная. Я знаю, что подобная компания работает под прикрытием страховой компании. Они сразу говорят, что мы заплатим вам сейчас, но поменьше, а дальше уже можно выколотить. Да, такой бизнес существует, с таким лучше не связываться по большому счету», — советует автоэксперт Борис Юданов.

Также эксперт полагает, что если уж судиться, то лучше с виновником аварии, а не со страховой компанией по ОСАГО. И, главное, что стоит помнить водителям, в том числе и попавшим в ДТП, — спешка ни к чему. Даже у разбитой машины можно допустить множество ошибок, остаться без денег и вновь вынужденно пересесть на трамвай.