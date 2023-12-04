Наступления нового 2024 года многие ждут, как чуда, поскольку считается, что после боя курантов осуществится самая заветная мечта. Однако исполнение задуманного зависит от множества факторов. Существуют различные способы узнать свое будущее на определенный период. Например, получить ответ помогают карты Таро. С помощью простого расклада можно узнать индивидуальный прогноз.

Что ждет каждый знак зодиака в 2024-м, эксклюзивно Пятому каналу рассказала таролог Евгения Русинова.

Аркан Сила — общее предсказание от карт Таро на новый 2024 год

Узнать предсказание на какой-то период можно не только с помощью раскладов, но и по числам, которые образуют определенную дату. Для этого достаточно сложить все знаки и проанализировать полученный результат. Так, можно поступить и с теми цифрами, что образуют номер года.

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Если обратиться к нумерологии — учению о влияние чисел на жизнь человека и сравнить их с картами Таро, то 2023-й проходил под цифрой семь, символизирующей старший аркан — Колесницу. В данный период от людей требовались такие качества, как целеустремленность, активность, следование собственным принципам и идеалам.

«То есть были энергии движения, чего-то мощного, много чего произошло в 2023-м», — прокомментировала таролог.

На смену динамичного и головокружительного периода придет время успеха. Каждый человек может полностью реализовать потенциал, так как энергии станут подвластны старшему аркану Сила.

«Нужно будет в своей жизни соблюдать закон причинно-следственных связей и научиться держать внутренние животные инстинкты. Необходимо научиться ими управлять, не давать им ход», — пояснила эксперт.

Препятствий на пути к цели не возникнет, если не прыгать выше головы и здраво оценивать свои позитивные стороны. Последовательность и уверенность помогут достичь результатов в любой сфере.

Таро-прогноз для всех знаков зодиака на новый 2024 год

Издавна карты Таро используют, чтобы получить предсказание на какой-то период в будущем. Магические предметы уже многие столетия помогают людям найти верный путь и предупреждают о возможных опасностях. Чтобы сделать расклад, нужно задать вопрос и вытянуть несколько карт. Если возможности сделать это самостоятельно нет, то самое время заглянуть в таро-прогноз от эксперта.

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Овен — расклад карт Таро на новый 2024 год

Огненному знаку зодиака придется научиться расставлять границы, говорить «нет» и явить миру какой-то новый проект. Возможно, мысли о переменах давно закрадывались в голову Овнов. В 2024-м все замыслы придутся как нельзя кстати. Возможно, настало время передавать собственные знания.

Нужно почаще находиться на виду, выходить в люди, посещать светские мероприятия. Рожденные под данным созвездием получат признание. Однако не стоит соглашаться на все предложения, что непременно начнут поступать в указанное время. Важно научиться отказывать тем людям, которые хотят нажиться на способностях и талантах активных подопечных сил огня.

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Телец — расклад карт Таро на новый 2024 год

Сочетание Рыцаря Кубков и Четверки Жезлов предвещает земному знаку зодиака стабильность. Тельцы уже добились желаемого в 2023-м и теперь могут купаться в лучах заслуженной славы. Рожденные под указанным созвездием способны смело отложить глобальные планы и больше времени посвятить отдыху. Карты советуют отправиться в долгожданное путешествие.

Если говорить о делах, то приложенные усилия в 2024-м начнут приносить плоды. Те процессы, в которых давно нужно было поставить финальную точку, наконец завершатся. И окончание их ознаменует благоприятный период. Необходимо перестать ограничивать себя и выходить за рамки.

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Близнецы — расклад карт Таро на новый 2024 год

Воздушному знаку зодиака придется много работать с информацией: заняться анализом, планированием, обдумыванием новых проектов. Текущие процессы могут временно встать на паузу, но не нужно пытаться их ускорить. Эмоциональная нагрузка и спешка в принятии решений спугнут удачу.

Подопечным стихии свойственно браться за все и сразу, но в 2024-м так поступать не стоит. Перед тем как предпринять какой-то шаг, карты Таро советуют все продумать, изучить. И тогда положительный результат не заставит себя ждать. При этом важно не забывать о своевременном отдыхе.

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Рак — расклад карт Таро на новый 2024 год

Водный знак зодиака в 2024-м отправится в судьбоносное путешествие. Задавать ориентиры Ракам будут две карты Таро — Шестерка Мечей и старший аркан Страшный Суд. Чтобы корабль удачи не разбился о волны стремительно развивающихся событий, рожденным под данным созвездием нужно точно определиться с направлением. Возможно, планы подопечных стихии слишком грандиозны, но объять необъятное не получится.

Возможно, начнут проигрываться кармические истории. Могут возникать ситуации, подобные тем, что уже когда-то давно происходили. Так, судьба вернет Ракам шанс сделать правильный выбор. Однако бесцельно куда-то направляться не стоит. Это только собьет с правильного курса.

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Лев — расклад карт Таро на новый 2024 год

В начале 2024-го Львы будут находиться в подвешенном состоянии из-за внезапно возникших соблазнов. Какая-то необъяснимая сила станет подталкивать огненный знак зодиака к необдуманным действиям. Внутренний конфликт способен спровоцировать депрессивное настроение.

Выйти из состояния тупика позволит грамотное перераспределение энергии. Придется пересмотреть свой подход и направить силы на служение людям. Возможно, некоторым людям посчастливится возглавить какой-либо социальный проект, и они найдут в нем отдушину, или кто-то займется благотворительностью. Не стоит отказывать никому в помощи. Это очень важный шаг к дальнейшему благополучию.

В плане глобальных проектов серьезных перемен не предвидится. Однако если в новом году заложить семена, то в ближайшем будущем процессы начнут приносить плоды.

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Дева — расклад карт Таро на новый 2024 год

Земного знака зодиака в 2024-м ждут судьбоносные перемены в личном плане. В раскладе этому знаку зодиака встретились Влюбленные и Верховная Жрица. Серьезных перемен Девам стоит ждать на личном фронте. Вероятно, следующую праздничную ночь свободные подопечные стихии встретят в совершенно другом — семейном статусе. Любовь, возникшая в данное время будет настолько крепкой, что рожденные под данным созвездием могут потерять голову.

Также энергия 2024-го станет благоприятной для работы с информацией. В данное время появится возможность наладить положение дел в разных сферах. Появятся новые связи, которые помогут реализовать задуманное.

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Весы — расклад карт Таро на новый 2024 год

Представители воздушного знака зодиака войдут в 2024-й с массой ожиданий и планов. Однако важно разобраться в своих желаниях и понять, что из этого действительно принадлежит им, а что навязано другими людьми.

Главная задача текущего периода — понять, чего хочется больше всего, и сфокусироваться на достижении цели. Однако ради успеха придется приложить усилия. Просто так получить желаемое не получится.

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Скорпион — расклад карт Таро на новый 2024 год

Водный знак зодиака в 2024-м ожидает новое партнерство. Это предсказание способно коснуться как личной сферы, так и деловой. Не стоит замыкаться в себе и отталкивать окружающих, которые проявляют интерес. Важно научиться выстраивать диалог, тогда удача будет сопутствовать в течение всего периода.

Мощный финансовый поток Скорпионам, если рассматривать расклад карт Таро, принесет новое обучение. Несмотря на имеющийся опыт, повышение квалификации лишним не будет. Новые знания помогут получить работу мечты или обрести желанную должность.

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Стрелец — расклад карт Таро на новый 2024 год

Судя по раскладу карт Таро, Стрельцы давно в чем-то себя ограничивали. В новом году появится возможность наконец вернуться в зону комфорта. Потенциала и ресурсов хватит, поэтому стоит отбросить все страхи и сомнения. Пришло время заявить о себе, сбросить с себя оковы. Все процессы сдвинутся с мертвой точки, что обозначено Восьмеркой Мечей.

Рыцарь Пентаклей предсказывает планомерное развитие во всех сферах. Однако кардинально менять жизнь не стоит. Следует постепенно идти к цели, тогда удастся со временем добиться достойного уровня. Стрельцы смогут вырасти над собой и добиться максимального результата.

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Козерог — расклад карт Таро на новый 2024 год

Подопечных земного знака зодиака ожидает финансовый успех. Придут большие деньги, как указывает карта Таро Дьявол, но вместе с ними появятся различные соблазны. Удачу можно легко потерять, если поддаться низменным желаниям, но расчетливых и целеустремленных Козерогов сложно сбить с намеченного пути.

Однако не стоит все свое время уделять работе. Своевременный отдых поможет набраться сил для новых свершений, а также получить озарение, в котором они смогут найти новые идеи для усиления благополучия.

Стоит аккуратно относиться к отношениям. Есть вероятность попасть в зависимость от партнера, поэтому при первых признаках агрессии с его стороны, следует сразу расставлять границы.

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Водолей — расклад карт Таро на новый 2024 год

Новый 2024 год станет кармическим для подопечных воздушной стихии. Их жизнь будут определять два старших аркана — Маг и Повешенный. Если говорить о первой карте Таро в раскладе, то это значит, что Водолеям придется выйти из тени и заявить о себе. Только от их действий будет зависеть, к какому результату они придут в финале. Однако им под силу все кардинально изменить. Но помощи со стороны может вовремя не подоспеть. Придется прокладывать свой путь самому.

Как сказала таролог, наступает магическое время, когда энергия будет бурлить и заряжать на обновления. 2024-й станет точкой выхода на новый этап. Вероятно, Водолеи давно выросли из занимаемой должности. Очередной проект или новая работа помогут им сбросить груз прошлого и встряхнуться. Возможно, придется чем-то рискнуть, но это позволит выйти из периода стагнации. Все перемены нужно начинать с себя.

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Рыбы — расклад карт Таро на новый 2024 год

Водному знаку зодиака, исходя из выпавшего в раскладе старшего аркана Таро Умеренность, рекомендуется избегать резких перемен и необдуманных решений. Лучше двигаться к цели маленькими шагами и не торопить события.

При этом нужно соблюдать режим и не прибегать к вредным привычкам. Однако все получится. На успех указывает Десятка Кубков. Есть вероятность достичь состояния гармонии и баланса, в том числе и в личной сфере. Судя по раскладу, Рыб ждет радостное известие: признание в любви или новость о долгожданном пополнении.

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