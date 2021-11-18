У российского Деда Мороза есть официальный День рождения — 18 ноября. Откуда идет эта традиция и как отмечают праздник самого сказочного новогоднего персонажа?

Когда появился Дед Мороз?

Обязательный новогодний персонаж появился во времена СССР в 1936-м. Тогда власти решили, что дедушка с белой бородой должен относиться именно к Новому году, а не к Рождеству. После Октябрьской революции Дед Мороз, как и большинство новогодних традиций, подверглись критике и запретам. В результате Рождество было объявлено рабочим днем. Более того, людям запретили его отмечать. 6 января на улицы городов выходили спецпатрули, не стеснявшиеся высматривать, прислушиваться и даже заглядывать людям в окна, чтобы проверять, не стоят ли в доме украшенные игрушками и гирляндами елки и не праздную ли там.

Фото: globallookpress.com

В 1935-м член Президиума ЦИК СССР Павел Постышев опубликовал в газете «Правда» статью, в которой аккуратно предложил попробовать провести для детей празднование Нового года. Объяснил это патриотизмом, поднятием духа и мотивации. Разумеется, страна идею приняла на ура и «рождественская» атрибутика была переосмыслена — Дед Мороз вернулся в Россию. Он даже появился на первой официальной новогодней елке. Снача он появлялся на праздниках один, но уже в 1937-м представил публике свою внучку — Снегурочку. Произошло знакомство на всероссийской елке в московском Доме Союзов.

Фото: globallookpress.com © Yuriy Kaver

Стоит отметить, что прообраз Деда Мороза — славянское божество — зимы начальник и холодов командир. Если это учитывать, то ему несколько тысяч лет. Но именно российскому дедушке уже 85 лет. За все это время его образ почти не поменялся: все те же ярко-красная шуба с белым кантом. Но не всегда — время от времени новогодний символ переодевается — в синий или даже белый, парадный наряд. Обязательно — борода, длинная, густая, белая — не седая, а словно замороженная.

В гости к детям — тогда еще советским, а теперь российским, Дед Мороз приходит традиционно в валенках, с волшебным посохом в одной руке и с мешком, полным подарков, в другой. Если дел у него немного — берет с собой Снегурочку. Если, как выражаются сейчас, «завал» — внучка берет на себя часть функционала и работает автономно — но это скорее исключение. Кстати, передвигается по стране этот дуэт в праздничной повозке, запряженной тройкой лошадей.

Родина Деда Мороза

Прописан российский Дед Мороз в Великом Устюге — это небольшой, но очень красивый город в Вологодской области — утопающий в снегу зимой, окруженный деревьями. Прежде новогодний персонаж был человеком без постоянного места жительства, но, по инициативе бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова ему все же выделили резиденцию в 1999-м. Теперь каждый может приехать туда в гости, и не только зимой. И люди едут — за три года с момента открытия официальной резиденции туристический поток в город вырос в десять раз. Разумеется, были запущены удобные маршруты и созданы рабочие места для местных жителей.

Фото: ТАСС / Владимир Смирнов

В 2005-м появилась традиция отмечать день рождения Деда Мороза. Дата 18 ноября была выбрана потому, что именно в этот день по статистике в Великом Устюге ударяют первые морозы — начинается время Деда Мороза.

К слову, «бездомным» российский Дед Мороз был не всегда. Первая его резиденция была организована в Архангельске, по инициативе обкома ВЛКСМ. Кем была озвучена идея прописать новогоднего бородача — сейчас сложно установить, данные разнятся. Но известно точно, что тогда, в конце 80-х инициативу о размещении дома Деда Мороза в Архангельске поддержал директор местного морского торгового порта, оборонного Севмашзавода и других крупных предприятий.

Фото: ИТАР-ТАСС / Борис Кавашкин

В начале 1991-го в России было официально зарегистрировано ЗАО «Дом Деда Мороза» и ТОО «Почта Деда Мороза» и соответствующие товарные знаки. А через четыре года руководство Лапландского заповедника на Кольском полуострове реализовало проект «Сказочная Лапландия — Владения Деда Мороза». Это означало создание еще одной, уже второй по счету резиденции Деда Мороза — в Чунозерской усадьбе Мурманской области.

Почта Деда Мороза

А когда Деду Морозу построили третий дом — в Великом Устюге, появилась проблема — куда писать письма. Школьники, детсадовцы и, конечно же, их родители были озадачены — получит ли символ Нового Года все написанные ему послания, ведь адреса три, а дедушка — один. К счастью, решилось все быстро, с использованием переадресации. Теперь, если ребенок пишет Деду Морозу в Лапландию — послание доставляют в Великий Устюг. С Архангельском — аналогично.

Фото: ИТАР-ТАСС / Юрий Машков

Столичную прописку Дед Мороз получил только в 2004-м — в рамках межрегионального проекта «Великий Устюг — Родина Деда Мороза» была создана Московская усадьба Деда Мороза. Примерно в это же время была модернизирована, автоматизирована и запущена обновленная почта Деда Мороза, а через год в Усадьбе открыл свои врата для гостей терема Снегурочки и Творчества, ледовый каток и тропа сказок.

Нельзя не упомянуть и помощников Деда Мороза в России. К примеру, в Карелии, недалеко от Петрозаводска живет Паккейте — в переводе с финского — «Морозец». Кажется, что Паккейте — мудрый, добрый и слегка сгорбившийся старец, который рассказывает гостям байки и предсказывает будущее, но нет — это гладковыбритый мужчина средних лет, живущий в большом чуме. Говорят, очень приятный — если вдруг решите устроить тур по резиденциям Деда Мороза, обязательно заезжайте и к нему.