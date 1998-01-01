Где растут мандарины

Чтобы новогоднее настроение подкреплялось сладкими и вкусными фруктами, при покупке мандаринов обратите внимание на страну происхождения. От этого зависит количество косточек, цвет кожуры, аромат и их сладость. Как правило, регион указан на этикетке фруктов.

Абхазия

© РИА Новости / Томас Тхайчук

Абхазские мандарины — светло-оранжевые, внутри — почти без косточек. Отлично подходят для любителей сочных фруктов, однако сладкоежек не порадуют из-за слегка кисловатого вкуса.

Испания

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Испанские мандарины небольшие и ярко-оранжевого цвета. В отличие от других, они почти всегда лежат на прилавках с зелеными веточками. Покрыты крупнопористой шкуркой, которая легко чистится и тем самым избавляет своих владельцев от долгих «мучений». Плоды из европейской страны очень сладкие и долго хранятся в домашних условиях.

Марокко

ТАСС / Валерий Шарифулин

Сладкие, сочные, почти без косточек — что еще нужно для счастья? Кроме того, «марокканцев» легко узнать по внешнему виду: небольшие, красновато-оранжевого цвета с характерной вмятиной посередине.

Турция

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Мандарины из Турции подкупают низкой ценой и малым числом косточек. Только жалко, что вкус у них на любителя: чаще всего турецкие мандарины кислые. По цвету — светло-оранжевые или желтые. Тем, кто не любит кисленькое, желтый прилавок лучше обойти стороной.

Как отличить спелые

Создать атмосферу праздника и источать новогодний аромат могут только спелые мандарины. Чтобы не ошибиться при покупке, учтите пять простых советов:

Выбирать плоды нужно без пятен на кожице;

Мандарин должен быть упругим на ощупь. Вмятины или мягкие участки на фрукте означают, что плоды предварительно заморозили;

Слегка сожмите мандарин — если из шкурки брызжет сок, значит он спелый;

Если вы на рынке, попросите продавца продемонстрировать, насколько легко отделяется кожура. У спелых плодов с этим проблем не будет;

Спелые мандарины всегда равномерно окрашены и имеют одинаковую форму.

Как выбрать сладкие

Чтобы гости новогоднего праздника насладились вкусом сладких фруктов, придерживайтесь трех правил:

Кислые сорта обычно приплюснутой формы и крупного размера;

Чем слаще мандарин, тем он краснее;

Сладкие мандарины тяжелее, чем кислые.

Где найти вкусные

Найти спелые мандарины в петербургских магазинах оказалось непросто. Первый супермаркет порадовал ценой: килограмм «новогодних» плодов — 70 рублей. Хотя на этикетке указано, что «мандарины из Марокко», фрукты выглядят не очень привлекательно: на многих есть вмятины и пятна, а мандарины с упругой кожицей слишком желтые, чтобы быть сладкими и спелыми.

При сравнении с ассортиментом универмага № 2 желтый цвет — это только «цветочки». Здесь покупателям предлагают пятнистые, зеленые мандарины приплюснутой формы с сухой кожурой. И цена — 89 рублей за килограмм.

В третьем супермаркете оказалось гораздо меньше желтых и пятнистых фруктов, но все они были приплюснутыми, а значит большой сладости не обещали. Страна происхождения — Марокко, но форма отнюдь не марокканская. Судя по всему, мандарины где-то очень долго лежали и потеряли привлекательный внешний вид. Килограмм перележавших фруктов обойдется покупателям в 100 рублей.

Подобрать хорошие мандарины в магазинах шаговой доступности оказалось не так просто — в среднем, из четырех плодов на прилавке домой хочется забрать один. Если есть время, стоит отправиться на ближайший рынок — там фрукты перед покупкой можно попробовать.

Когда нельзя есть мандарины

При кишечных заболеваниях. Мандарины повышают кислотность и раздражают слизистую оболочку желудка;

При гепатите, нефрите и холецистите. Фрукты могут причинить вред почкам;

При сахарном диабете. В мандаринах содержится большое количество сахара, которое может быть опасно для организма;

При склонности к аллергическим реакциям. Любой цитрусовый фрукт — сильный аллерген, поэтому употреблять стоит не более двух плодов за раз.

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