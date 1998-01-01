УПЦ МП отказалась признавать новую церковь Украины

, 13:49 Репортаж 122

К ним присоединились РПЦ, а затем церковь Болгарии и других стран.

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Украинский «объединительный собор» окончательно вбил клин в православном мире. Пока Порошенко и раскольники называли даты провозглашения автокефалии и расписывали плюсы самостоятельности, о незаконности и неразумности таких шагов заговорили далеко за пределами Незалежной. Сначала РПЦ, а следом церковь Болгарии и других стран отказались признать подобные решения легитимными, потому что относиться к ним серьезно просто невозможно.

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Среди первых решений раскольников — назначить Михайловский собор в Киеве своим кафедральным. Автокефалы больше не стесняются: переходят в атаку на каноническую церковь.

— С точки зрения вселенского православия, присутствие Московского патриархата на территории Украины уже не соответствует канонам, а канонам отвечает как раз пребывание в поместной Украинской православной церкви, — сказал глава информационного управления Киевской патриархии Евстратий Зоря.

Эту церковь уже называют «церковью войны», или «порошенковской». Президент Украины всячески подчеркивает, что церковная независимость — его заслуга. К Софийскому собору в субботу шел как по красной дорожке.

Через минуту Порошенко занял место в президиуме, забыв о Конституции, которая отделяет государство от церкви. Для сомневающихся табличка: «Президент Украины».

А в это время на площади были сотни людей с флагами. Но никто не в курсе, что такое заветный Томос и чего ради они стоят на морозе. Все просто: со всех концов страны автобусами, которые уже успели назвать «томособусы», в Киев везли массовку. Бюджетников и студентов. Отмечали по спискам. Доходило до абсурда: поддержать собор пригнали греко-католиков, которые признают главенство папы римского.

Доставить автобусами священников канонической Украинской православной церкви не получилось. Сотрудники спецслужб даже попытались силой привезти на собор митрополита Агапита из Черновцов, но тому удалось укрыться в Киево-Печерской лавре.

— Я говорил: я на «собор» этот не собираюсь. Так как не было благословения нашего предстоятеля. И наша церковь не участвует в «соборе», — сказал митрополит Агапит.

В итоге в соборе участвовали только два представителя канонической Украинской церкви. Митрополита Винницкого Симеона называли креатурой Порошенко, но он потерпел фиаско. Предстоятелем новой церкви стал Епифаний — протеже лжепатриарха Филарета. Сторонник АТО на Донбассе. Порошенко Епифания всерьез не воспринимает. Даже за Томосом одного не отпустит.

Радикалы ждать не стали: начали отрабатывать схему захвата приходов Украинской православной церкви. В субботу появилась информация: в Кафедральный собор в Виннице зашли 20 молодых людей и отобрали ключи от храма. Позже сообщения опровергли. Что сейчас происходит в Виннице — достоверно неизвестно.

— Основная цель данного мероприятия — захватывать храмы канонической церкви. Это делают люди, не имеющие ничего общего с православием. Этот ПУПЕЦ — порошенковская украинская православная церковь — кровоточащая рана, — отметил публицист Владимир Рогов.

Среди главных бенефициаров раскола — вселенский патриарх. Вместо самостоятельности подарил Украине кабальную зависимость. До сих пор у него было 3200 приходов, теперь благодаря украинским раскольникам владения увеличились в три раза.

— Многие прогнозируют пролитие крови. Насилие. Власти дают повод так думать. В этом противостоянии обозначили свое место — на стороне раскольников, — поделился настоятель храма Святой мученицы Татианы при МГУ имени Ломоносова протоиерей Владимир Вигилянский.

В Московском патриархате называют решения киевского собора «ничтожными». Любой раскол сейчас — только на руку президенту Порошенко. Если религиозное противостояние перерастет в открытые столкновения, он получит повод продлить военное положение. А значит, отложить президентские выборы, которые назначены на конец марта и в которых шансы на победу у Порошенко практически равны нулю.

15 декабря было объявлено о создании новой церковной организации под названием «Православная церковь Украины». Главой выбрали «митрополита» непризнанного Киевского патриархата Епифания Думенко. Ранее Пятый канал рассказывал, как в РПЦ прокомментировали это назначение.

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