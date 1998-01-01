Дочь футболиста Тарасова от первого брака не хочет общаться с его новой семьей

Дочь полузащитника футбольного клуба «Локомотив» Дмитрия Тарасова не согласна общаться с новой семьей отца. Об этом в своем Instagram рассказала ее мать Оксана Осинкина.
Судя по всему, Тарасов, улетевший со своей новой семьей отдыхать на Мальдивы, пытался пригласить с собой и Ангелину — дочь от брака с Осинкиной — но девочка отказалась.
Как рассказала экс-супруга футболиста, девочка заявила об этом в личном разговоре с представителем органов опеки.
В ответ на замечание подписчицы, что, мол, совместный отдых мог бы сблизить дочь с отцом, ответила, что девочка не хочет надолго уезжать от матери, да и Дмитрий, по ее мнению, плохо знает ребенка.
Ранее Пятый канал рассказывал о том Дмитрий с 2011 года не исполняет решение суда и не выплачивает алименты Оксане Осинкиной. С того момента сумма задолженности превысила 15 миллионов рублей.