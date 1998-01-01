Дочь футболиста Тарасова от первого брака не хочет общаться с его новой семьей

, 17:01 Фото 172

Сам игрок футбольного клуба «Локомотив» не платит алименты дочери Ангелине и обвиняет мать ребенка, в том что она не дает им общаться.

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков

Дочь полузащитника футбольного клуба «Локомотив» Дмитрия Тарасова не согласна общаться с новой семьей отца. Об этом в своем Instagram рассказала ее мать Оксана Осинкина.

Судя по всему, Тарасов, улетевший со своей новой семьей отдыхать на Мальдивы, пытался пригласить с собой и Ангелину — дочь от брака с Осинкиной — но девочка отказалась.

Как рассказала экс-супруга футболиста, девочка заявила об этом в личном разговоре с представителем органов опеки.

— Ангелина не хочет, о чем она и сообщила в личном разговоре с органами опеки. Против ее воли я действовать никогда не буду. Дочь хочет общаться с папой. Общаться с папой и ехать отдыхать не только с папой — это разные вещи, - написала Оксана в своем Instagram.

Instagram @taras2686

В ответ на замечание подписчицы, что, мол, совместный отдых мог бы сблизить дочь с отцом, ответила, что девочка не хочет надолго уезжать от матери, да и Дмитрий, по ее мнению, плохо знает ребенка.

— Я не препятствовала, не препятствую и не буду препятствовать общению ребенка с отцом. Но для того чтобы забрать ребенка на 10 дней, сначала надо хотя бы 2 дня попробовать провести вместе и узнать привычки ребенка, - написала Оксана (пунктуация и орфография автора сохранены — Прим.ред.).

Ранее Пятый канал рассказывал о том Дмитрий с 2011 года не исполняет решение суда и не выплачивает алименты Оксане Осинкиной. С того момента сумма задолженности превысила 15 миллионов рублей.

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