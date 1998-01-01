В «Комеди Франсез» не до смеха. Накануне, здание знаменитого французского театра штурмовали сотни митингующих. К очередной акции протеста «желтых жилетов» присоединились нелегальный мигранты, которые требовали встречи с главой МВД. И чтобы их точно услышали, они решили заявить о своих претензиях прямо со сцены.

Охрана театра срочно вызвала полицейских, те применили слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу. Тем временем, западная пресса с упорством продолжает искать русский след в протестных настроениях в Париже.

В интернет попала переписка сотрудников BBC, которые прямо говорят, что редакция «требует крови». И так как никакой связи с Москвой нет, ее решили придумать. Предлагаются самые фантастические сценарии. Например, написать, что русский бизнес наваривается на беспорядках, якобы продавая котлеты протестующим. Это было бы смешно, если бы не было страшно, — отмечают в российском МИДе.

— Это просто наглейшая ложь относительно того, что протестное движение во Франции, «желтые жилеты», протестующие — это рука Москвы, это указка Кремля, это все русские хакеры — и так далее и так далее, — сказала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

При этом французские СМИ признают, что спецслужбы так и не смогли найти никакого влияния Москвы на желтых жилетов, которые выдвигают экономические требования к правительству Макрона.