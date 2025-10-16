День отца в 2025 году: как поздравить папу, история и традиции праздника

Совсем скоро россияне будут отмечать молодой, но значимый праздник — День отца. Эта дата — отличная возможность напомнить папе, как он вам дорог и за что вы его цените. История появления праздника и идеи о том, как поздравить дорого человека — в материале 5-tv.ru

Когда в России отмечают День отца в 2025 году

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

В нашей стране День отца приходится на третье воскресенье октября. Поэтому точная дата каждый год немного меняется. В 2025 году праздник выпадает на 19 октября.

Выбор осени в качестве времени для торжества не случаен — дата близка к православному празднику Покрова Пресвятой Богородицы, который олицетворяет защиту и заботу. Это символично, ведь именно такие качества воплощает в себе образ отца — защитника семьи.

Кроме того, середина осени — это время подведения итогов, сбора урожая и укрепления семейных традиций. После насыщенного лета становится проще найти момент для семейных встреч, собраться за столом и сказать «спасибо» папе за его любовь, заботу и труд.

Как появился День отца

Впервые этот праздник начали отмечать в США в начале XX века. В 1909 году в городе Спокан (штат Вашингтон) местная жительница Сонора Смарт Додд услышала в церкви проповедь, посвященную Дню матери. Тогда она задумалась: почему для отцов до сих пор не существует подобного праздника?

История ее семьи была непростой, но вдохновляющей. Мать Соноры умерла, родив шестого ребенка, а отец, Уильям Смарт, ветеран Гражданской войны, один воспитал всех детей. Под впечатлением от его подвига Сонора обратилась к городским властям с предложением учредить День отца, подробно объяснив важность роли папы в жизни семьи.

Город поддержал инициативу. Сначала планировали провести праздник 5 июня — в день рождения Уильяма, но не успели подготовиться, и дату перенесли. Первое празднование прошло 19 июня 1910 года, а затем традиция распространилась по всей стране.

В 1924 году праздник поддержал президент Калвин Кулидж, а в 1972 году он стал официальным в США — при президенте Ричарде Никсоне, с установленной датой: третье воскресенье июня.

Когда День отца утвердили в России

Фото: Геодакян Артем/ТАСС

На то, чтобы праздник получил официальный статус в России, ушло почти два десятилетия. Первыми его узаконили Череповец и Новосибирск в начале 2000-х. В 2018 году депутат Госдумы Тамара Плетнева предложила отмечать День отца в последнюю субботу октября, но законопроект не прошел.

Ситуация изменилась 4 октября 2021 года — президент России Владимир Путин подписал указ об учреждении Дня отца. В документе подчеркивалось, что цель праздника — укрепление института семьи и повышение роли отцовства в воспитании детей. С тех пор в России праздник официально проходит в третье воскресенье октября.

Как оригинально поздравить папу с Днем отца: 7 идей, которые запомнятся

Фото: Геодакян Артем/ТАСС

День отца — отличный повод напомнить папе, как он вам дорог. Если открытка и стандартное «спасибо за все» кажутся слишком банальными, вот несколько простых, но оригинальных способов поздравить любимого папу.

Видеооткрытка от всей семьи

Соберите короткие видеопоздравления от всех членов семьи. Смонтируйте из них теплый ролик с музыкой и фотографиями из семейного архива. Такое поздравление точно тронет папу до глубины души.

«Папин день» по его правилам

Устройте папе персональный выходной: пусть он сам выберет, как провести день — рыбалка, шашлыки, поход в баню или день на диване с любимыми фильмами. Главное — никаких «нельзя» и «давай потом».

Письмо из прошлого

Напишите папе письмо от себя — как будто вы ребенок. Вспомните, как он учил вас кататься на велосипеде, чинил игрушки или просто читал сказки на ночь.

Книга «100 причин, почему ты лучший папа»

Сделайте своими руками мини-книгу или блокнот, где на каждой странице будет одна причина вашей любви и благодарности.

Квест-сюрприз дома

Спрячьте маленькие подарки по квартире и придумайте к ним подсказки. Финальным сюрпризом может быть его любимое угощение, сертификат на массаж или просто объятия от всей семьи.

Генеалогическое дерево

Создайте красивое семейное дерево и оформите его в рамку. Добавьте не только имена, но и интересные факты о каждом родственнике. Главе семьи будет приятно почувствовать себя частью большой истории.

Футболка или кружка с личной надписью

Сделайте на заказ кружку, футболку или блокнот с фразой вроде: «Лучший папа в мире», «Главный герой моего детства» или с забавным семейным приколом.

День отца в 2025 году: куда сходить в Москве

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

Во всех округах Москвы ко Дню отца запланирована широкая программа: спортивные турниры, патриотические акции, высадка деревьев и другие мероприятия. Об этом рассказала замруководителя департамента территориальных органов и исполнительной власти города Москвы Марина Прозорова.

Стать частью «Аллеи отцов»

Среди запланированных активностей — круглые столы, спортивные состязания, выставки, встречи с ветеранами и молодежными объединениями. В частности, 19 октября в районе Строгино пройдет акция «Аллея отцов», в которой примут участие свыше 500 человек — отцы из многодетных семей, ветераны СВО и жители района.

Вместе с детьми они высадят клены, создав символическую аллею — в знак уважения, преемственности поколений и семейных ценностей.

Прикоснуться к истории

Также в честь Дня отца Музей Победы приглашает пап вместе с детьми до 14 лет бесплатно посетить экспозиции на Поклонной горе. Гости смогут увидеть мультимедийную выставку «Путь к Победе», а также тематические экспозиции «80 лет под знаком Победы», «Плечом к плечу» и «Подвиг на земле и в небе».

Кроме того, посетителям предложат поучаствовать в спортивном квесте «Мы победили!», попробовать свои силы в интеллектуальной игре «КВИЗстория», насладиться концертом в рамках конкурса «Журавли Победы» и посмотреть фильм «Судьба человека».