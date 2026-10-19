Экс-супруга основателя «МММ» Мавроди должна налоговой больше полумиллиона рублей

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Александра Якимчук
Александра Якимчук Эксклюзив 32 0

Королева красоты была в браке с предпринимателем 12 лет.

Долг бывшей жены Сергея Мавроди

Фото: Олег Булдаков, Анатолий Морковки/ТАСС

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Бывшая жена основателя финансовой пирамиды «МММ» Сергея Мавроди Елена Павлюченко должна налоговой больше полумиллиона рублей. Об этом стало известно 5-tv.ru, после ознакомления с соответствующими документами.

Согласно этим данным, на июль 2026 года задолженность составила 655,2 тысячи рублей. Долг до сих пор не погашен.

Елена Павлюченко родилась в Запорожье в 1969 году. Замуж за скандального предпринимателя она вышла в 1993-м. Через 12 лет, в 2005 году, они развелись.

С Мавроди она познакомилась на съемках передачи «Утренняя звезда», где недобросовестный бизнесмен был членом жюри. К тому моменту она уже была обладательницей титула «Вице-мисс Запорожье»-89. Однако результатами конкурса была недовольна. Пыталась оспорить их через суд, а также заявляла в правоохранительные органы о пропаже из гримерки серег. Украшения так и не нашли.

После встречи с Мавроди Павлюченко попала на кастинг рекламы МММ, в которой в итоге и снялась. Позднее она становилась «Мисс МММ»-94 и «Королевой МММ». Также возглавляла модельное агентство «МММ-моделс».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что предприниматель Бари Алибасов-младший предложил налоговой заключить мировое соглашение в рамках дела о его банкротстве. Он должен данной службе более 500 тысяч рублей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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