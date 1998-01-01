Радоваться рано — несостоявшийся конец света был экспериментом над землянами

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Сообщения о космической катастрофе, которую должна была вызвать 16 декабря планета Нибиру, были призваны проверить внушаемость человечества.

Фото: www.globallookpress.com

Предсказания конца света, который так и не состоялся 16 декабря 2018 года в 18:36 по московскому времени, были не чем иным, как очередным экспериментом пришельцев над человечеством, уверены уфологи.

По мнению известного эксперта в этой области Эндрю Кушнера, реакция землян на сообщения о планете Нибиру, которая должна была подлететь к Земле на минимальное расстояние и уничтожить все человечество, показала давно находящимся среди нас инопланетянам, что нашу планету можно беспрепятственно завоевать. Таким образом они доказали, что паника в крупных городах при сообщениях о грозящей из космоса опасности не превышает средний уровень, а власти не собираются предпринимать никаких действий. Поэтому однажды мы проснемся и удивимся, пишет VistaNews.

Ранее сообщалось, что 16 декабря планета Нибиру столкнется с Марсом, а образовавшиеся в результате взрыва обломки «вытолкнут» Землю с ее орбиты.

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Комментарии

Avant Kvanti 17 дек, 19:21 #

ЭТО ЕЩЁ НЕ ВСЁ.

Avant Kvanti 17 дек, 19:26 #

Чем дальше встреча, тем крепче объятия, эксперимент удался.

Алексей Киприянов 17 дек, 21:27 #

Интереснее читать комментарии чем сами статью про эту ерунду)

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