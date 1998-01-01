Предсказания конца света, который так и не состоялся 16 декабря 2018 года в 18:36 по московскому времени, были не чем иным, как очередным экспериментом пришельцев над человечеством, уверены уфологи.

По мнению известного эксперта в этой области Эндрю Кушнера, реакция землян на сообщения о планете Нибиру, которая должна была подлететь к Земле на минимальное расстояние и уничтожить все человечество, показала давно находящимся среди нас инопланетянам, что нашу планету можно беспрепятственно завоевать. Таким образом они доказали, что паника в крупных городах при сообщениях о грозящей из космоса опасности не превышает средний уровень, а власти не собираются предпринимать никаких действий. Поэтому однажды мы проснемся и удивимся, пишет VistaNews.

Ранее сообщалось, что 16 декабря планета Нибиру столкнется с Марсом, а образовавшиеся в результате взрыва обломки «вытолкнут» Землю с ее орбиты.