Суд признал виновной «кусачую» модель Киру Майер

Пресненский суд Москвы признал виновной модель Киру Майер и назначил ей год и два месяца колонии-поселения. Девушку приговорили по статье 318 УК РФ — «Применение насилия в отношении представителя власти». Впрочем, Майер вскоре выйдет на свободу — ей зачлись дни, проведенные в СИЗО.

Адвокат модели, Алексей Коврижкин уверил журналистов, что Майер встала на путь исправления.

Дело Instagram-модели Киры Майер началось в мае 2018 года, когда ее остановили московские дорожные полицейские. Оказалось, что девушка ездила без прав. Свое положение Майер усугубила нападением на сотрудника ГИБДД, у которого она попыталась отобрать протокол. Буйный нрав проявился и в изоляторе — Майер напала на конвойного.

Суд уже выносил Майер приговор, но затем решение было отменено и отправилось на пересмотр. Теперь скандальная модель выйдет на свободу примерно через десять дней — каждый день в изоляторе засчитался ей за два.

Ранее Пятый канал публиковал кадры, на которых Майер конвоируют трое полицейских.