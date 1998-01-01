Аршавина застукали в Петербурге с девушками и лошадьми

Похождения Андрея Аршавина вновь попали в пикантные светские хроники – соцсети заподозрили футболиста в супружеской измене. Причем сразу с двумя девушками. И, как утверждают очевидцы, легкого поведения.

Как пишет сайт KP.RU, Аршавин со спутницами попал о объективы фотокамер в Санкт-Петербурге. Якобы он катал дам на лошадях по ночному городу, да еще и отказался заплатить за аттракцион оговоренную сумму. На опубликованных в сети снимках видна лошадиная шея и обнимающийся с неизвестной девушкой футболист.

К слову, компромат на футболиста быстро исчез из сети.

Ранее сообщалось, что закончивший игровую карьеру Андрей Аршавин возвращается в родной футбольный клуб – петербургский «Зенит».