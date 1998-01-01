У балерины Анастасии Волочковой появились свои последователи из числа телезнаменитостей — теперь и ведущая шоу «Давай поженимся» Лариса Гузеева красуется перед фотообъективом практически обнаженная, зато на снежном пейзаже.

Instagram @_larisa_guzeeva_

На фото, которое известная сваха разместила в Instagram, она стоит, как будто только вышла из бани — с полотенцем на голове, и едва прикрыв тело другим полотенцем. При этом она стоит позади припорошенной снегом ели, так что ни у ее поклонников, ни у критиков нет шанса «разобрать по косточкам» особенности фигуры 59-летней теледивы.

Ранее Пятый канал публиковал видео, как абсолютно голая Волочкова продемонстрировала, как «смывать негатив» в купели. Лариса Гузеева встала на защиту балерины Анастасии Волочковой. Актриса назвала танцовщицу «удивительной» и призналась, что поражена ее умением не пропускать через себя отрицательные отзывы.