Гузеева вслед за Волочковой пристрастилась к обнажению на снегу — фото

, 18:28 Фото 2 147

Главная телесваха России теперь тоже закаляется на морозе практически голышом.

Фото: РИА Новости / Илья Питалев

У балерины Анастасии Волочковой появились свои последователи из числа телезнаменитостей — теперь и ведущая шоу «Давай поженимся» Лариса Гузеева красуется перед фотообъективом практически обнаженная, зато на снежном пейзаже.

Instagram @_larisa_guzeeva_

На фото, которое известная сваха разместила в Instagram, она стоит, как будто только вышла из бани — с полотенцем на голове, и едва прикрыв тело другим полотенцем. При этом она стоит позади припорошенной снегом ели, так что ни у ее поклонников, ни у критиков нет шанса «разобрать по косточкам» особенности фигуры 59-летней теледивы.

Ранее Пятый канал публиковал видео, как абсолютно голая Волочкова продемонстрировала, как «смывать негатив» в купели. Лариса Гузеева встала на защиту балерины Анастасии Волочковой. Актриса назвала танцовщицу «удивительной» и призналась, что поражена ее умением не пропускать через себя отрицательные отзывы.

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