Ивана Дорна резко раскритиковали за его пародию на плачущего в самолете малыша

Большинство подписчиков украинского певца Ивана Дорна в Instagram резко раскритиковали певца за его передразнивание плачущего ребенка на борту самолета, передает телеканал «360».

Одни назвали такое поведение «хроническим дебилизмом», другие отметили, что у артиста нет ума, и уважения такой поступок не вызывает.

Впрочем, нашлись и те, кто попытался встать на защиту Дорна, объяснив, что «чувак просто решил себя хоть как-то развлечь».

Ранее Пятый канал публиковал видеоролик, в котором певец изображает надрывающегося от плача ребенка.