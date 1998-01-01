Nintendo прекращает выпуск ретро-консолей NES Classic и SNES Classic

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Глава американского филиала компании пообещал: того, что осталось в магазинах, на рождественский сезон точно хватит, но потом они уйдут в небытие.

Фото: www.globallookpress.com

Японская компания Nintendo, специализирующаяся на создании видеоигр и игровых приставок, прекращает выпуск ретро-консолей NES Classic и SNES Classic. Об этом сообщил президент Nintendo of America Реджи Фис-Эме в интервью The Hollywood Reporter.

— На наших классических консолях нет возможности добавлять дополнительный контент, поэтому, когда вы покупаете приставку, она идет с набором содержимого. Мы очень усердно работали, и для NES Classic, и для SNES Classic, чтобы это действительно были лучшие игры, на которых выросло целое поколение. Теперь ясно, что, по крайней мере на американском рынке, эти продукты будут доступны в течение рождественского сезона. А как только они будут распроданы, они уйдут в небытие. И это все, — сказал Фис-Эме.

Вместо этого компания собирается развивать сервис Nintendo Switch Online.

Ранее Пятый канал рассказывал о новой ретро-приставке Sony, продажи которой стартовали 3 декабря.

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