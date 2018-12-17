Стала известна дата начала продаж ж/д билетов на поезда по Крымскому мосту

Билеты на пассажирские поезда, маршрут которых будет проходить через Крымский мост, появятся в продаже 9 декабря следующего года, сообщают «Известия».

Ожидается, что всего на полуостров будут ходить поезда по 10 маршрутам. Это, в частности, Москва — Севастополь, Санкт-Петербург — Евпатория, Мурманск — Симферополь, Екатеринбург — Симферополь, Брянск — Симферополь и Кисловодск — Симферополь.

Железнодорожное сообщение должны запустить в декабре 2019 года. Ожидается, что в сутки по мосту будут проезжать до 47 пар поездов.

Ранее Пятый канал публиковал видео установки последней железнодорожной опоры Крымского моста.