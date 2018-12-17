Силовики ДНР назвали новую дату наступления Киева на Донбасс

, 22:14 131

По мнению замначальника народной милиции самопровозглашенной республики, ВСУ может начать атаку 24–25 декабря.

Фото: www.globallookpress.com

ВСУ могут возобновить наступление на самопровозглашенную республику ДНР уже 24–25 декабря. Об этом сообщил Эдуард Басурин, замначальника милиции республики, передают «Известия».

— Планы Порошенко абсолютно прозрачны. Ему нужен повод, чтобы продлить заканчивающееся 26 декабря военное положение на Украине. И он его активно ищет, — так Басурин прокомментировал мотивы украинской власти.

После того как представители ДНР опубликовали план наступления ВСУ на 14 декабря, Киеву пришлось перекроить планы. По данным военных самопровозглашенной республики сейчас на горловском направлении сконцентрированы четыре бригады, ожидаются еще две. Войска украинцев укомплектованы танками, минометами, артиллерией, в том числе и реактивными системами залпового огня.

Ранее Пятый канал сообщал о коротком бое военных ДНР и украинских разведчиков.

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