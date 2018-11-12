Ведущая «Мисс Вселенная» порадовала подписчиков пикантным фото из сауны

Американская модель plus-size Эшли Грэм порадовала поклонников пикантным фото, наглядно демонстрирующим ее формы. Снимок девушка опубликовала в сторис на своей странице в Instagram.
Как пояснила модель, горячее фото она сделала в сауне. Здесь Грэм отдыхала перед финалом конкурса «Мисс Вселенная», который она вела в паре с актером, комиком и писателем Стивом Харви.
В последнее время многие поклонники Эшли были обеспокоены тем, что модель сильно похудела и скоро может выйти из категории plus-size. Однако снимок, на котором Грэм предстала абсолютно обнаженной, кокетливо прикрыв грудь рукой, показывает: подписчикам девушки не о чем волноваться.
При этом Эшли Грэм не впервые публикует провокационные кадры. Ранее она уже выкладывала видео, на котором ей пришлось заклеить грудь изолентой на время фотосессии.
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