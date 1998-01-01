Вратарь футбольного клуба «Витебск» с женой и ребенком погиб в ДТП

Вратарь белорусского футбольного клуба «Витебск» Андрей Щербаков погиб в страшной аварии. В момент ДТП с ним в машине находились жена и шестилетний сын спортсмена, они также скончались на месте до приезда медиков, сообщает РИА Новости со ссылкой на издание pressball.by.

Авария произошла 17 декабря после семи часов вечера. Автомобиль 27-летнего футболиста занесло на трассе и машина вылетела на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с эвакуатором. Второй ребенок спортсмена, который ехал в детском автокресле, выжил. Его экстренно госпитализировали, сейчас врачи борются за его жизнь.

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