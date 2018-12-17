Квентин Тарантино в буквальном смысле едва не стал персонажем криминального фильма. В ночь на воскресенье, 16 декабря, в его дом в Лос-Анджелесе ворвались двое грабителей. Об этом сообщает издание TMZ.

По информации журналистов, злоумышленники проникли в дом режиссера через окно в задней части строения. Около полуночи Тарантино проснулся, услышав шорохи, он спустился в гостиную и увидел двух мужчин.

Столкнувшись лицом к лицу с хозяином дома злоумышленники сбежали с места преступления, прихватив то, что удалось схватить. Сейчас режиссер подсчитывает ущерб, воры разыскиваются.

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