Избирательная комиссия Приморья признала Олега Кожемяко губернатором региона

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Решение было принято единогласно на основании итогов выборов.

Фото, видео: Пятый канал

Избирательная комиссия Приморского края утром во вторник, 18 декабря, признала победителя повторных выборов главы региона Олега Кожемяко избранным губернатором. Об этом сообщает ТАСС. По информации агентства, решение было принято единогласно, исходя из результатов прошедших в воскресенье, 16 декабря, повторных выборов.

— Учитывая что за кандидата Кожемяко Олега Николаевича отдано более 50% голосов, предлагается признать его избранным губернатором. Решение принимается единогласно, — заявила Татьяна Гладких — председатель краевой избирательной комиссии.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что Олег Кожемяко набрал почти 62% голосов избирателей. Это в два с лишним раза больше, чем у ближайшего конкурента. Рекордной оказалась и явка на этих выборах. На участки пришли больше 45% избирателей.

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Избирательная комиссия Приморья признала Олега Кожемяко губернатором региона

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