Созданное в «Сколково» лекарство от гепатита получило статус прорывного

Управление по контролю за продуктами и лекарствами США (US Food and Drug Administration) присвоило статус «прорывной терапии» разработанному резидентом Фонда «Сколково» лекарству от гепатита D, передает ТАСС.

Препарат Myrcludex B, который создала компания «Гепатера», может стать первым в мире лекарственным средством от ранее неизлечимых вирусных гепатитов — D и В.

— Myrcludex B — первое в мире лекарственное средство от ранее неизлечимого гепатита D. Оно также эффективно для лечения гепатита B, — говорится в сообщении фонда FDA.

Эффективность и безопасность лекарства подтвердили в ходе испытаний международные эксперты и сотрудники ведущих клиник России и Германии. Статус «прорывной терапии» FDA должен ускорить появление лекарства на рынках США и Европы.

Myrcludex B был разработан на основе исследований немецких ученых из Гейдельбергского университета. Препарат блокирует рецептор, через который вирусные частицы проникают в клетки печени, и предотвращает дальнейшее распространение воспаления и развитие летальных осложнений. Оставшийся вне клеток вирус уничтожает иммунная система организма.

По данным Всемирной организации здравоохранения, гепатит В выявлен у 257 миллионов человек по всему миру, из них около 15 миллионов инфицированы гепатитом D, который развивается только при наличии гепатита В. Каждый год острые вирусные гепатиты уносят почти полтора миллиона жизней — больше, чем ВИЧ-инфекция, малярия и туберкулез.

Ранее Пятый канал рассказывал о беспилотной маршрутке от КАМАЗа, которую презентовали в Сколково.