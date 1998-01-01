Реакция уронившего свой смартфон в яму с крокодилами туриста развеселила сеть

Дилан Рос во время отдыха в Коста-Рике не удержал телефон в руках и уронил его в яму к крокодилам. История могла остаться незамеченной, но в сеть попала реакция неуклюжего туриста, и видео стало вирусным.

Пользователи не оставили эмоции Роса без комментариев.

— Эти аллигаторы точно пошарятся в сообщениях его девушки.

— В Австралии (ситуация происходила в Коста-Рике, — Прим. ред.) нельзя быть неуклюжим.

— Я бы лучше переехал мой телефон джипом.

Ранее Пятый канал показывал вирусное видео с Санта-Клаусом.