«Стащила у Решетовой» — русские поклонники Кардашьян о ее развратном платье

, 14:54 Фото 470

Супруга Канье Веста устроила дефиле в откровенно-прозрачном платье, не обременив себя нижним бельем.

Фото: globallookpress.com

Звезда реалити-шоу в США Ким Кардашьян опубликовала на своей странице в Instagram фотографию в крайне развратном наряде.

На снимке супруга Канье Веста позирует в чем мать родила, прикрывшись едва заметным прозрачным платьем. Многомиллионной армии подписчиков Кардашьян не оставалось ничего, кроме как поставить отметку «Мне нравится» или написать восторженный комментарий.

 
 
 
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Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian)

— Королева!

— Богиня!

Были и русскоязычные пользователи, которые отметили, что американка подсмотрела наряд у девушки Тимати Анастасии Решетовой.

— Настал тот момент, когда Ким стащила идею платья у Решетовой, — говорится в комментарии.

Ранее Пятый канал рассказывал, как Кардашьян вступилась за мужа в перепалке с канадским рэпером Дрейком.

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