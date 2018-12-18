Звезда реалити-шоу в США Ким Кардашьян опубликовала на своей странице в Instagram фотографию в крайне развратном наряде.

На снимке супруга Канье Веста позирует в чем мать родила, прикрывшись едва заметным прозрачным платьем. Многомиллионной армии подписчиков Кардашьян не оставалось ничего, кроме как поставить отметку «Мне нравится» или написать восторженный комментарий.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Kim Kardashian West (@kimkardashian) 17 Дек 2018 в 5:40 PST

— Королева!

— Богиня!

Были и русскоязычные пользователи, которые отметили, что американка подсмотрела наряд у девушки Тимати Анастасии Решетовой.

— Настал тот момент, когда Ким стащила идею платья у Решетовой, — говорится в комментарии.

Ранее Пятый канал рассказывал, как Кардашьян вступилась за мужа в перепалке с канадским рэпером Дрейком.