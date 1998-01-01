Путин назвал главную задачу Вооруженных сил России в 2019 году

Главная задача Вооруженных сил России на следующий год — укрепление боевого потенциала «ядерной триады». Об этом заявил российский лидер Владимир Путин на заседании коллегии Минобороны.

— Первое: это дальнейшее укрепление боевого потенциала стратегических ядерных сил , — сказал президент, перечисляя главные задачи Минобороны в 2019 году.

Путин подчеркнул, что Вооруженным силам России необходимо быстрее переходить на современное вооружение, которое обладает большими возможностями по преодолению ПВО. Также военным необходимо использовать цифровые технологии, искусственный интеллект и беспилотные системы.

Говоря о задачах ВС РФ в целом, Путин отметил, что им, как и раньше, предстоит заниматься укреплением обороноспособности и безопасности России и затащить ее от возникающих угроз.

Ранее глава Минобороны Сергей Шойгу рассказывал, на что ведомство сделает упор в следующем году.