Нострадамус предрек глобальную войну и ослабление Запада в 2019 году

Последователи Нострадамуса готовятся к худшему — французский предсказатель предрек глобальную войну в 2019 году, передают Дни.ру. По предсказанию астролога в будущем году столкнутся две мировые державы. На одной стороне конфликта могут оказаться США и Европа, на другой — Россия и Китай. В итоге западный блок потеряет свои позиции в мире.

Даже без мировой войны последователи Нострадамуса ждут худшего: предсказания сулят экологические катастрофы и террористические атаки по всему миру.

Ранее Пятый канал рассказывал о предсказании Нострадамуса на 2018 год.