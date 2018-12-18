Нострадамус предрек глобальную войну и ослабление Запада в 2019 году

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Причиной всему по мнению французского астролога будет столкновение двух мировых держав.

Фото: www.globallookpress.com

Последователи Нострадамуса готовятся к худшему — французский предсказатель предрек глобальную войну в 2019 году, передают Дни.ру. По предсказанию астролога в будущем году столкнутся две мировые державы. На одной стороне конфликта могут оказаться США и Европа, на другой — Россия и Китай. В итоге западный блок потеряет свои позиции в мире.

Даже без мировой войны последователи Нострадамуса ждут худшего: предсказания сулят экологические катастрофы и террористические атаки по всему миру.

Ранее Пятый канал рассказывал о предсказании Нострадамуса на 2018 год.

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