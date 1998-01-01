Юлия Тимошенко назвала Украину беднейшей страной континента

, 22:01 Видео 173

Лидер «Батькивщины» призвала не мешать украинцам бежать из страны ради работы, чтобы они могли прокормить свои семьи. На их родине с этим проблемы.

Фото, видео: Facebook @YuliaTymoshenko

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала Украину беднейшей страной на континенте. Такое заявление содержится тексте, опубликованном на ее странице в Facebook по случаю Международного для мигрантов, который отмечает ООН 18 декабря.

По словам политика, только по официальным данным в прошлом году Украину покинули около миллиона граждан, еще три — готовы уехать в ближайшее время. И эта так называемая трудовая миграция больше напоминает бегство из страны, «где у людей нет ни нормальных зарплат, ни пенсий, ни социальных гарантий, ни перспектив на будущее».

— 58,7% населения Украины имеют доходы ниже среднего уровня, 30,5% — доходы ниже реального прожиточного минимума. Мы официально — самая бедная страна региона и континента, — пишет Тимошенко.

Политик пообещала, в случае победы на выборах, отменить все налоги на денежные переводы и посылки для работающих за границей украинцев.

— Мы должны благодарить их за то, что в очень тяжелых условиях они поддерживают свои семьи и украинскую экономику, — заключила политик.

Ранее Пятый канал сообщал, что согласно последним опубликованным на Украине рейтингам, у Петра Порошенко нет никаких шансов избраться президентом на второй срок. Лидируют сейчас как раз Тимошенко, ее поддерживает 21% избирателей. На втором месте комик Владимир Зеленский, за которого готовы проголосовать 14% граждан.

Читайте также

Подпишитесь на нашу Facebook страницу!Свежие международные и российские новости
на нашей странице в Facebook

Последние новости

7:54
Социологи рассказали, сколько россиян тоскуют по СССР
7:48
США продадут Турции системы ПВО Patriot
7:41
Видео: В Кузбассе объявили выговор коммунальщикам за покрашенную снежную горку
7:34
Видео: В Комсомольске-на-Амуре груз с полуприцепа едва не раздавил карету скорой помощи
7:27
Из-за мощного циклона на Сахалине закрыта жизненно важная паромная переправа
7:20
После Нового года четверть работодателей планирует сократить сотрудников
7:14
«Мы работаем практически по нулям» — Модный дом Зайцева на грани банкротства
7:08
Эммануил Виторган: «Если кто не знает, как дети делаются, я вам расскажу»
7:01
Как выбрать вкусные мандарины к новогоднему столу — 6 советов
6:40
Звезда театра и кино Галина Волчек отмечает юбилей
6:23
Поклонники заподозрили Анастасию Волочкову в алкоголизме
6:07
В России усилят контроль за состоянием зданий школ и детских садов
5:47
Пять человек, в том числе ребенок, погибли в пожаре в Удмуртии
5:29
В ЛНР заявили о гибели российского добровольца во львовской тюрьме
5:10
Лайфхак: Принцип креста или как упаковать в чемодан все необходимое
4:53
Видео: Галкин похвастал пятилетним сыном, поющим хит Эдит Пиаф
4:36
Гусман о Маслякове: «Нечего завидовать его дому-дворцу, иномаркам и квартирам»
4:15
Заявивший о нетрадиционной ориентации сын Уилла Смита замечен в объятиях девушки
3:38
Владимир Путин рассказал о новейшем российском оружии
3:19
«Ты — не ты, когда голоден»: Уплетающую на улице «макарошки» Водянову высмеяли в сети

ВСЕ НОВОСТИ

Новости СМИ2

Новости Лентаинформ

Смотрите также

18 декабря

Юлия Тимошенко предупредила об «эпохальной авантюре» Петра Порошенко

Лучшие места для встречи Нового года — 2019 в Москве
Где весело встретить Новый год — 2019 в Санкт-Петербурге
Новогоднее обращение Владимира Путина в 2019 году
Ежегодная пресс-конференция Путина — декабрь 2018 года

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войти

ВконтактеFacebook

Новости канала

Пятый канал вошел в 5 самых популярных каналов ноября!

Пятый канал вошел в десятку лидеров российских телеканалов, заняв пятое место с долей 6,7% среди зрительской аудитории в возрастной категории «Все 25-59». Это новый исторический рекорд канала!

5-tv.ru

Цифры дня

«Такая работа» — лидер российского телеэфира!

10 декабря показ детектива «Такая работа» принёс Пятому каналу первое место и долю 11,6% в аудитории «Все 25-59».

Для рекламодателей

Пресса о компании

Последний мент, похожий на Куценко, приедет в воскресенье

Капитан Дивов, очень напоминающий Гошу Куценко, внял нашим всеобщим мольбам и решил вернуться.

5-tv.ru

Реклама