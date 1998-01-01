Юлия Тимошенко назвала Украину беднейшей страной континента

Лидер украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко назвала Украину беднейшей страной на континенте. Такое заявление содержится тексте, опубликованном на ее странице в Facebook по случаю Международного для мигрантов, который отмечает ООН 18 декабря.

По словам политика, только по официальным данным в прошлом году Украину покинули около миллиона граждан, еще три — готовы уехать в ближайшее время. И эта так называемая трудовая миграция больше напоминает бегство из страны, «где у людей нет ни нормальных зарплат, ни пенсий, ни социальных гарантий, ни перспектив на будущее».

— 58,7% населения Украины имеют доходы ниже среднего уровня, 30,5% — доходы ниже реального прожиточного минимума. Мы официально — самая бедная страна региона и континента, — пишет Тимошенко.

Политик пообещала, в случае победы на выборах, отменить все налоги на денежные переводы и посылки для работающих за границей украинцев.

— Мы должны благодарить их за то, что в очень тяжелых условиях они поддерживают свои семьи и украинскую экономику, — заключила политик.

Ранее Пятый канал сообщал, что согласно последним опубликованным на Украине рейтингам, у Петра Порошенко нет никаких шансов избраться президентом на второй срок. Лидируют сейчас как раз Тимошенко, ее поддерживает 21% избирателей. На втором месте комик Владимир Зеленский, за которого готовы проголосовать 14% граждан.