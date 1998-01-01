Украина продолжает тонуть в долгах: МВФ одобрил кредит в 3,9 миллиарда долларов

Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) одобрил кредит для Киева на 3,9 миллиарда долларов на 14 месяцев. Об этом президент страны Петр Порошенко написал на своей страничке в Instagram.

Первый транш нового кредита в размере 1,4 миллиарда долларов поступит в Киев до 25 декабря. Решение о следующих выплатах будет приниматься в мае и ноябре следующего года на основании выполнения Украиной условий заключенного сторонами меморандума.

Instagram @poroshenkopetro

Ранее госсекретарь США Майк Помпео напомнил Порошенко, что не стоит забывать об обязательствах перед Международным валютным фондом.