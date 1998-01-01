Видео: Галкин похвастал пятилетним сыном, поющим хит Эдит Пиаф

Сын Максима Галкина и Аллы Пугачевой пятилетний Гарри неплохо владеет французским языком — он с легкостью смог спеть отрывок из знаменитой композиции певицы Эдит Пиаф «Я не жалею ни о чем» (Non, je ne regrette rien).

На видеоролике, который Максим Галкин выложил в Instagram, они с сыном едут на санках с горки, при этом сзади их подталкивает дочь Лиза. В этот момент мальчик запевает всемирно известную песню.

К слову, 19 декабря исполняется 103 года со дня рождения королевы французского шансона Эдит Пиаф, ставшей символом не только ее родного Парижа, но и всей Пятой республики.

Ранее Пятый канал публиковал видео, на котором дети Максима Галкина и Аллы Пугачевой читают рэп собственного сочинения.