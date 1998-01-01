Бывшая любовница Гуфа отправляется на «Дом-2»

Яна Шевцова, 18-летняя жительница Екатеринбурга, прославившаяся благодаря рассказам об интимных отношениях с рэпером Гуфом, не намерена останавливаться в выборе способов набора популярности.
По словам Яны, она получила приглашения принять участие в проекте «Дом-2», и даже наметила себе свою будущую пару.
Девушка неоднократно шокировала публику рассказами о своих интимных отношениях с Гуфом. Так, по ее словам, он был первым мужчиной в ее жизни, правда секс состоялся, когда она была пьяна. Она рассказывала, что даже была беременна от рэпера и ей пришлось сделать аборт.
Ранее Пятый канал рассказывал, как екатеринбурженка шантажировала Гуфа своими откровенными снимками.