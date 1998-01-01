Автомобиль Hyundai врезался в пункт охраны петербургского футбольного стадиона «Зенит Арена» приблизительно в три часа ночи 19 декабря. Как стало известно Пятому каналу, машину взял в аренду мужчина, однако в момент аварии в ней по некоторым данным могли находиться нетрезвые подростки - четыре девушки и один молодой человек. Сейчас их ищет полиция.

Судя по кадрам с места, здание охранного пункта получило серьезные повреждения: пробита стена, снесены металлические ограждения.

Ранее Пятый канал рассказывал об аварии, виновником которой стал игрок национальной сборной по футболу Федор Смолов. Спортсмен не справился с управлением и протаранил на своем BMW дорожные ограждения в Краснодаре.