В России частично декриминализировали статью об экстремизме

Депутаты Госдумы одобрили в третьем, окончательном чтении приняли законопроект о частичной декриминализации статьи 282 Уголовного кодекса России (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства), сообщает RT со ссылкой на пресс-службу нижней палаты российского парламента.

Теперь за разжигание расовой, национальной, религиозной вражды через интернет и СМИ предусмотрена административная ответственность. Физическим лицам грозит штраф (от 10 тысяч до 20 тысяч рублей), арест (до 15 суток) или обязательные работы на срок до 100 часов, юридическим лицам — штраф от 250 до 500 тысяч рублей.

В случае повторного нарушения в течение одного года с момента первого нарушитель может быть привлечен к уголовной ответственности в виде лишения свободы на срок от двух до пяти лет.

Президент России Владимир Путин предложил смягчить статью УК о возбуждении ненависти и вражды 3 октября. Инициативу поддержали в правительстве.