«Манчестер Юнайтед» назначил врио главного тренера клуба

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До конца сезона 2018/19 руководить командой будет Уле Гуннар Сульшер.

Фото: www.globallookpress.com

Руководство клуба «Манчестер Юнайтед» назначило исполняющим обязанности главного тренера норвежского футболиста и тренера Уле Гуннара Сульшера. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

soccer.ru

Сульшер защищал цвета «Манчестер Юнайтед» с 1996 по 207 года. Нападающего не часто выпускали на поле в основном составе, норвежец часто выходил на замену, но он настолько удачно включался в игру и забивал решающие голы, что получил у болельщиков прозвище «Суперзапасной».

Уле Гуннару Сульшеру принадлежит рекорд клуба по числу выходов на замену и забитых голов после выхода со скамейки запасных он выходил на замену 150 раз и забил 28 мячей.

После завершения карьеры игрока в течение трех лет тренировал резервный состав клуба.

До назначения на пост врио главного тренера «Манчестера» Сульшер был главным тренером норвежского клуба «Молде» из одноименного города.

На официальном сайте английского клуба сообщается, что Сульшер будет руководить командой до окончания сезона 2018/19.

Ранее Пятый канал рассказывал о том, как в «Юнайтед» невзначай «слили» кандидатуру Сульшера до его назначения.

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