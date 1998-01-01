Футболист Златан Ибрагимович о своем следующем сезоне в чемпионате MLS

— Мой первый сезон в MLS ( высший дивизион футбольных лиг США и Канады, — Прим. ред. ) был просто разминкой, но второй будет совсем другим. Я чувствую себя лучше физически. Приехал сюда закончить свою карьеру , — цитирует слова Ибрагимовича издание Foot Mercato.

В прошедшем сезоне MLS 37-летний Златан Ибрагимович принял участие в 27 матчах и забил 22 гола.