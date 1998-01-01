Футболист Златан Ибрагимович о своем следующем сезоне в чемпионате MLS

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В прошедшем сезоне MLS 37-летний Златан Ибрагимович принял участие в 27 матчах и забил 22 гола.
20 дек, четверг, 3:53
19 дек, 14:01 Золотые слова 51
На днях шведский форвард продлил контракт с клубом «Лос-Анджелес Гэлакси». Обновленное соглашение будет действовать как минимум до конца текущего сезона.
Фото: www.globallookpress.com
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В прошедшем сезоне MLS 37-летний Златан Ибрагимович принял участие в 27 матчах и забил 22 гола.
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