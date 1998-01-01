Обсуждались перспективы развития летних видов спорта. В какой-то момент в кадр крупным планом попал блокнот, где один из чиновников выписывал тезисы заявлений главы государства, ну или то, как он их понял.

Из записей следует, что платить придется много, отвечать персонально, тратить только то, что заработали. Не обошлось и без философских выводов — «призрак инфраструктуры блеснул на горизонте и затух». К тому же, чиновник отметил, что денег мало, мерседесов нет, и почему-то «телки на заднем».

Что имелось в виду непонятно. Но как раз последняя фраза конспекта стала мемом. Пользователи шутят, что совещания у президента оказывается очень захватывающие, и сочувствуют «бедным белорусским госслужащим, которым приходится жить без мерседесов». А кто-то предположил, что чиновник просто писал текст для рэп альбома.