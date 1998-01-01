В России могут отменить скидки на штрафы за нарушение ПДД

Отменить 50% скидку на уплату штрафов ГИБДД, предложил глава Татарстана сначала на республиканском, а затем и на общероссийском уровне. Мол, нарушать меньше не стали, платят все так же неохотно, а для бюджета — убытки. Но для добросовестных водителей отмена скидки означает фактически повышение штрафов в два раза.

Денис уже почти два года оплачивает штрафы, в двадцатидневный льготный период. Это удобно, а главное — не накладно для семейного бюджета.

— Это дает экономию в 50%, и удобно, не обязательно, что на месте, или день в день. Это все делать, — сказал Денис Берзан.

Не исключено, что вскоре водителей лишат столь щедрого дисконта при оплате дорожных нарушений. Глава Татарстана Рустам Минниханов посчитал, что льгота эта — не более, чем популизм, и тут же подсчитал — во сколько эта лояльность обходится бюджету.

— Мы теряем из-за этого — три миллиарда рублей по этому году. Три миллиарда. Никакой собираемости улучшения мы не видим, значит, от этого порядка больше не стало, — сказал Рустам Минниханов.

Еще до появления скидок в 2015 году в Татарстане лихачили меньше — превышение скорости составляло около 70% всех нарушений на дороге, сегодня этот показатель увеличился до 94-х. А значит, по логике местных властей, нарушителям по всей стране зажгли зеленый свет.

— Водитель становится менее сконцентрированным, более распущенным, потому что нет прямой нетерпимости наказаний, — пояснил начальник отдела судебных экспертиз института безопасности дорожного движения Илья Брылев.

Однако, автоэкперты напоминают, что скидки эти не распространяются на грубые нарушения. За езду в нетрезвом виде, на красный свет, за превышение скорости более чем на 40 километров, движение по встречной полосе, управление автомобилем, который не прошел регистрацию и не только придется заплатить «по полной».

Скидка при незначительных нарушениях, которые не спровоцировали серьёзных ДТП и не привели к трагедиям на дорогах. А прежде чем, вернуться к прошлому опыту не мешало бы навести порядок на дорогах.

— Тем более, что знаки, разметки далеки от совершенства, мы часто видим ловушки, которые расставляют органы исполнительной власти с молчаливого согласия ГАИ в ряде регионов, на федеральных трассах мы видим, что вы идете со скоростью разрешенной 90 — 110, вдруг перед вами знак — 40 километров в час — это ничем не обосновано. Что это такое? Это — кормушка! — сказал депутат Госдумы Вячеслав Лысаков.

Еще один аспект — скидки вводились для того, чтобы граждане охотнее оплачивали штрафы — без задержек и без оспариваний. Не дожидаясь, пока в дверь постучат судебные приставы. Как правило, это незначительные суммы за превышение скорости — 500 рублей. Для государства, напоминают, аналитики — штрафы до двух тысяч рублей — вообще не выгодны, если их приходится взыскивать с помощью приставов, оплата услуг которых — значительно выше.

— Водители будут откладывать оплату штрафа на последний момент, то есть на тот период, когда можно будет это сделать, многие будут забывать это сделать. Им придется напоминать уже судебным приставам, что есть такая-то сумма штрафа, то есть фактически собираемость денег у государства будет в разы меньше, — сказал автоэксперт Александр Холодов.

Вводя эти послабления, российские законодатели изучали лучший мировой опыт — и не в одной стране — он не был признан популизмом. В Европе, например, водителей то и дело стимулируют оплачивать штрафы как можно раньше, мотивируя их минимальными суммами.

— Если берем ту же Испанию, то там даже четыре стадии, когда ты можешь оплатить — один размер, второй, третий, а потом ещё идёт повышающий мировая практика. К автомобилизму это не имеет отношения, потому что это механизм пополнения бюджета, — рассказал руководитель автоклуба Денис Шубин.

Сразу после праздников Госсобрание Татарстана обратится к коллегам на Охотном ряду с инициативой отменить льготную оплату штрафов. Инициатива, которую в штыки приняла многомиллионная армия российских автолюбителей. И вряд ли ее получится спустить на тормозах.

Ранее Пятый канал сообщал о том, что в России могут вернуть штраф за превышение скорости на 10 км/ч.