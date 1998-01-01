С 20 декабря в России вводится особый противопожарный режим

В связи с приближением новогодних праздников с 20 декабря будет действовать особый противопожарный режим.

В среднем это означает, во-первых, дополнительную проверку мест массовых мероприятий, особенно детских, дежурство пожарных во время «утренников» и штрафы за нарушение правил безопасности.

Внутри помещений запрещены пиротехника, факелы и холодные фейерверки. Для салютов на природе — тоже свои правила: площадка для запуска должна быть минимум в 50 метрах от жилых домов, желательно с подветренной стороны. Зрители — только в 25 метрах — не ближе.

Не лишне напомнить, что фейерверк нужно ставить на землю строго вертикально и закрепить. И, правило, выстраданное выбитыми глазами и ожогами лица: если потухло — не заглядывайте внутрь. По печальной статистике — декабрь и январь самые пожароопасные месяцы в России.

Кстати, инспекторы пожарного надзора, дали сегодня неожиданный совет — при выборе елки в квартиру — отдать приоритет искусственной, а не живой. При этом важно не забывать о мерах пожарной безопасности.

Ранее Пятый канал сообщал о сильном пожаре в жилой многоэтажке на юге Петербурга.