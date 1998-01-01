Видео: Серфер «оседлал» гигантскую волну и почти стал мировым рекордсменом

Британский экстремал Том Батлер прокатился на гигантской волне возле португальского города Назаре и теперь может стать мировым рекордсменом. Об этом сообщает РИА Новости. Невероятное катание Батлера засняли на видео, и, если высоту волны подтвердят, он войдет в историю серфинга.

Предположительно, волна была настолько высокой, что достигала 30 метров. Действующий мировой рекорд принадлежит бразильцу Родриго Коксу — он покорил стену из воды высотой в 24 метра.

Ранее Пятый канал рассказывал о мировом рекорде по бэйсджампигну, установленному в Сочи. Во время фестиваля 26 российских парашютистов одновременно спрыгнули с подвесного моста.